Izrael će osloboditi dvojicu aktivista flote pomoći za Gazu Brazilac Thiago de Avila i španski Palestinac Saif Abukeshek bit će oslobođeni kasnije u subotu, navodi organizacija Adalah

Izraelska zagovaračka grupa za Palestince saopštila je u subotu da su je izraelske sigurnosne vlasti obavijestile o planovima za oslobađanje dvojice aktivista flote "Global Sumud" koja je plovila prema Gazi, prenosi Anadolu.

U saopštenju, organizacija Adalah navodi da je izraelska unutrašnja sigurnosna služba Shin Bet obavijestila njihov pravni tim da će brazilski državljanin Thiago de Avila i španski aktivista palestinskog porijekla Saif Abukeshek biti oslobođeni kasnije tokom dana.

Izraelske vlasti će potom prebaciti Avilu i Abukesheka imigracionim vlastima, gdje će ostati u pritvoru do njihove deportacije, dodaje se.

Izraelski okružni sud u Beershebi u srijedu je odbio žalbu koju je podnijela grupa za ljudska prava Adalah protiv produženja pritvora aktivistima.

Izraelske snage napale su flotu "Global Sumud" 30. aprila u blizini grčkog ostrva Krit, oko 600 nautičkih milja od enklave Gaze koja je razorena blokadom.

Izrael je nametnuo osakaćujuću blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući 2,4 miliona ljudi na rubu gladi.

Izraelska vojska pokrenula je brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu u oktobru 2023. godine, ubivši više od 72.000 ljudi, ranivši preko 172.000 i uzrokujući masovna razaranja širom opsjednute teritorije.