Izložba cvijeća na otvorenom: Proljetna rapsodija boja u dvorcu Groot-Bijgaarden kod Brisela Milioni tulipana, narcisa i zumbula pretvaraju historijski park od 14 hektara u cvjetni spektakl otvoren za posjetioce do 3. maja

U raskošnom ambijentu dvorca Groot-Bijgaarden nadomak Brisela otvoreno je 23. izdanje izložbe cvijeća Floralia Brussels, gdje milioni sezonskih cvjetova stvaraju jedinstven proljetni ugođaj i privlače brojne posjetioce željne boja, prirode i fotografije, javlja Anadolu.

Izložba cvijeća privlači posjetioce na imanje dvorca Groot-Bijgaarden u blizini belgijske prijestolnice Brisela.

Proljetni događaj, otvoren do 3. maja, nudi bogato iskustvo s milionima sezonskog cvijeća u historijskom i prirodnom okruženju, uključujući tulipane, narcise i zumbule, izložene u parku od 14 hektara.

Posjetioci šetaju vrtovima i fotografišu se među šarenim cvjetnim aranžmanima tokom proljetnog događaja.