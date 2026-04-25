Izložba cvijeća na otvorenom: Proljetna rapsodija boja u dvorcu Groot-Bijgaarden kod Brisela

Vesna Besic
25 April 2026•Ažuriranje: 25 April 2026
U raskošnom ambijentu dvorca Groot-Bijgaarden nadomak Brisela otvoreno je 23. izdanje izložbe cvijeća Floralia Brussels, gdje milioni sezonskih cvjetova stvaraju jedinstven proljetni ugođaj i privlače brojne posjetioce željne boja, prirode i fotografije, javlja Anadolu.
Izložba cvijeća privlači posjetioce na imanje dvorca Groot-Bijgaarden u blizini belgijske prijestolnice Brisela.
Proljetni događaj, otvoren do 3. maja, nudi bogato iskustvo s milionima sezonskog cvijeća u historijskom i prirodnom okruženju, uključujući tulipane, narcise i zumbule, izložene u parku od 14 hektara.
Posjetioci šetaju vrtovima i fotografišu se među šarenim cvjetnim aranžmanima tokom proljetnog događaja.