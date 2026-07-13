Francuski zvaničnici osudili komentare Mariana Rajoya kao rasističke, a španski premijer Sanchez poručio “neka rasizam izgubi“

Izjave bivšeg španskog premijera o porijeklu francuskih igrača izazvale polemike pred polufinale Svjetskog prvenstva Francuski zvaničnici osudili komentare Mariana Rajoya kao rasističke, a španski premijer Sanchez poručio “neka rasizam izgubi“

Izjave bivšeg španskog premijera Mariano Rajoya o migrantskom porijeklu igrača francuske fudbalske reprezentacije izazvale su političke polemike pred polufinalni duel Svjetskog prvenstva između dvije selekcije.

Rajoy, koji je bio premijer Španije od 2011. do 2018. godine, dao je komentare u kolumni objavljenoj u španskom listu “El Debate“ nakon što je Španija izborila plasman u polufinale.

Govoreći o rezultatima Francuske u fudbalu i njenom prvom mjestu na FIFA rang-listi, Rajoy je opisao reprezentaciju kao “vrhunski tim, iako nije sastavljena od Francuza“, očigledno misleći na porodično porijeklo nekoliko igrača.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez opisao je te izjave kao potpuno neprihvatljive, objavila je televizija BFM.

“To uopće ne odražava pravi identitet Francuske. Francuska je zemlja različitosti, u kojoj svako može napredovati i pronaći svoje mjesto“, rekao je Nunez.

Nunez je kazao da žali što takvi komentari mogu podstaći rasističke napade protiv igrača francuske reprezentacije, posebno kapitena Kylian Mbappea.

Aurore Berge, francuska ministrica zadužena za rodnu ravnopravnost i borbu protiv diskriminacije, također je osudila izjave putem društvene mreže kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

“Rasistički ispadi su neprihvatljivi. Francuska reprezentacija predstavlja ono najbolje u nama“, napisala je Berge.

Dodala je da ekipa predstavlja Francusku koja pobjeđuje, usuđuje se, igra kao tim i uspravna se suočava s nedaćama.

Francuski ministar za prekomorske teritorije Naim Moutchou rekao je da Rajoyeve izjave ne treba odbaciti kao običan verbalni lapsus.

“Ovo je sistematska i normalizirana mržnja prema Francuskoj i vrijednostima koje ona predstavlja“, rekao je Moutchou, pozivajući na sve moguće pravne korake zbog tih komentara.

Francuska ambasada u Španiji također je naglasila da je svaki član reprezentacije francuski državljanin.

“Korisno je podsjetiti na činjenice, bez pokušaja stvaranja bilo kakve kontroverze: Svi igrači francuske reprezentacije su Francuzi“, saopćila je ambasada.

Ambasada je navela da je 23 od 26 igrača rođeno u Francuskoj, dok su preostala trojica, iako rođena u inostranstvu, također francuski državljani.

Rajoyeve izjave izazvale su kritike i u Španiji.

Aktuelni premijer Pedro Sanchez rekao je da neki ljudi i dalje osjećaj pripadnosti određuju prema nečijem prezimenu, mjestu rođenja ili boji kože.

“Drugi ga mjere prema njihovim korijenima u jednoj zemlji i spremnosti da joj doprinesu, bilo igranjem fudbala, brigom o našim starijima ili pokretanjem biznisa“, napisao je Sanchez na X-u.

“Španija pripada onima koji je vole i rade za nju, a ne onima koji je sramote ksenofobnom retorikom“, poručio je.

Obraćatio se i Francuskoj uoči polufinala.

“Vidimo se u polufinalu. Neka pobijedi bolji tim, a neka rasizam izgubi“, poručio je Sanchez.

Španija i Francuska će odmjeriti snage u polufinalu Svjetskog prvenstva 14. jula.