Bloomsburyju će biti isplaćeno oko 1,33 milijardi eura nakon što je američki sud odobrio kompenzaciju za hiljade njegovih naslova korištenih bez dozvole

Izdavaču knjiga o Harryju Potteru će biti isplaćeno oko 1,33 milijarde eura u okviru nagodbe o autorskim pravima Bloomsburyju će biti isplaćeno oko 1,33 milijardi eura nakon što je američki sud odobrio kompenzaciju za hiljade njegovih naslova korištenih bez dozvole

Britanski izdavač koji stoji iza globalno popularnog serijala knjiga o Harryju Potteru trebao bi dobiti višemilionsku isplatu kao jedan od najvećih korisnika rekordne nagodbe od 1,5 milijardi dolara (1,33 milijarde eura) odobrene ove sedmice u američkom sporu oko autorskih prava u koji je uključena kompanija za umjetnu inteligenciju (AI) Anthropic.

Okružni sud SAD-a za Sjeverni okrug Kalifornije dao je konačno odobrenje sporazumu 20. jula, okončavši spor u kojem se tvrdilo da je Anthropic nabavio milione piratskih knjiga kako bi pomogao u razvoju svojih Claude AI modela.

U izjavi u srijedu, Bloomsbury Publishing potvrdio je da je među korisnicima nagodbe u kolektivnoj tužbi.

Sudski popis uključuje 14.087 naslova kompanije koji ispunjavaju uslove za kompenzaciju. Očekuje se da će svako kvalifikovano djelo dobiti oko 3.000 dolara (2.660 eura) prije sudskih troškova i drugih troškova, a isplata se uglavnom podjednako dijeli između izdavača i autora.

Očekuje se da će se isplate nosiocima prava, uključujući Bloomsbury, vršiti u ratama, a prva će vjerovatno stići u drugoj polovini fiskalne godine kompanije.

Anthropic je negirao bilo kakvu nepravdu i nije priznao odgovornost prema nagodbi. Kompanija je tvrdila da je korištenje djela zaštićenih autorskim pravima za obuku svojih AI modela zaštićeno doktrinom poštene upotrebe.

Nagodba proizlazi iz tužbe iz 2024. godine koju su podnijeli autori Andrea Bartz, Charles Graeber i Kirk Wallace Johnson. Optužili su Anthropic da preuzima veliki broj knjiga zaštićenih autorskim pravima iz neovlaštenih online biblioteka, poznatih kao shadow libraries, kako bi obučavali svoje AI modele.

Slučaj se kasnije razvio u kolektivnu tužbu koja obuhvata stotine hiljada knjiga.

Sporazum označava prvu veliku nagodbu koja je proizašla iz desetina tužbi za autorska prava podnesenih u SAD-u protiv AI kompanija u ime autora, izdavača i novinskih organizacija.