Izborna komisija Armenije potvrdila pobjedu stranke premijera Pashinyana

Centralna izborna komisija Armenije saopštila je u nedjelju konačne rezultate parlamentarnih izbora održanih 7. juna, potvrdivši pobjedu stranke Građanski ugovor koju predvodi premijer Nikol Pashinyan, izvijestila je državna novinska agencija Armenpress.

Prema rezultatima, stranka Građanski ugovor osvojila je 49,74 postoglasova, dok je stranka Snažna Armenija, koju vodi milijarder Samvel Karapetian, osvojila 23,27 posto. Savez Armenije bivšeg predsjednika Roberta Kocharyana osvojio je 9,9 posto.

Na izborima je glasalo oko 1,47 miliona od približno 2,5 miliona registriranih birača na 2.005 biračkih mjesta širom zemlje, što predstavlja izlaznost od oko 59 posto.

Na izborima je učestvovalo 16 političkih stranaka i dva politička saveza.