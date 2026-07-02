Više od 24 miliona birača pozvano da izabere Narodnu skupštinu koja broji 407 članova

Izbori u Alžiru: Otvorena biračka mjesta, više od 24 miliona građana bira novu skupštinu Više od 24 miliona birača pozvano da izabere Narodnu skupštinu koja broji 407 članova

Biračka mjesta otvorena su u četvrtak širom Alžira za druge parlamentarne izbore u zemlji od protestnog pokreta iz 2019. godine koji je doveo do ostavke bivšeg predsjednika Abdelaziza Bouteflike, prenosi Anadolu.

Biračka mjesta otvorena u 8 sati ujutro po lokalnom vremenu u svih 69 provincija, a glasanje bi trebalo trajati do 19 sati, objavila je državna televizija.



Televizijski snimci prikazuju početak glasanja na biračkim mjestima u jugozapadnim provincijama Tindouf i Bechar, kao i u istočnoj pograničnoj provinciji Tebessa.

Više od 24 miliona birača pozvano je da izabere članove Narodne skupštine koja broji 407 zastupničkih mjesta, na drugim zakonodavnim izborima od protestnog pokreta iz 2019. godine.

Skupština uključuje i 12 mjesta rezervisanih za Alžirce koji žive u inostranstvu.

Protestni pokret iz 2019. godine, poznat kao pokret Hirak, okončao je dvadesetogodišnju vladavinu Bouteflike nakon višemjesečnih demonstracija širom zemlje.