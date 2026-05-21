"Odvratni postupci Izraela odvlače pažnju od hitnog rada na provođenju Sveobuhvatnog plana predsjednika Trumpa za Gazu", kazao je Nickolay Mladenov

Izaslanik Odbora za mir osudio izraelsko postupanje prema pritvorenim članovima flotile za Gazu "Odvratni postupci Izraela odvlače pažnju od hitnog rada na provođenju Sveobuhvatnog plana predsjednika Trumpa za Gazu", kazao je Nickolay Mladenov

Glavni predstavnik Odbora za mir koji nadzire primirje u Pojasu Gaze izjavio je u četvrtak da je uvredljivo ismijavanje pritvorenih aktivista humanitarne Globalne flotile Sumud od izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira neprihvatljivo i sramotno.

"Pridružujem se univerzalnoj osudi ministra Ben-Gvira zbog njegovog nedostojanstvenog ismijavanja pritvorenih aktivista", napisao je Nickolay Mladenov na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Izjava je uslijedila nakon što je snimak koji je podijelio Ben-Gvir prikazao aktiviste vezane plastičnim vezicama i prisiljene da kleče nakon što su ih izraelske snage privele u međunarodnim vodama.

Mladenov je rekao da ovi odvratni postupci odvlače pažnju od hitnog rada na provođenju Sveobuhvatnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, unapređenju obnove za Palestince i osiguravanju sigurnosti za Izrael.

"Svi moraju prestati s teatralnošću i fokusirati se na rezultate", dodao je.

Humanitarna Globalna flotila Sumud saopćila je u utorak da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njenom konvoju nakon napada u međunarodnim vodama.

Flotila, koja je prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, isplovila je prošlog četvrtka iz turskog distrikta Marmaris u novom pokušaju probijanja ilegalne izraelske blokade nametnute Gazi od 2007. godine.

Iako je prošlog oktobra postignuto primirje u Gazi, humanitarni pristup nije uspio poboljšati uslove u enklavi, a smrtonosni izraelski napadi su nastavljeni. Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je da je od stupanja primirja na snagu ubijena najmanje 881 osoba, dok je 2.621 ranjena.

Sporazum je bio namijenjen zaustavljanju dvogodišnjeg genocidnog rata Izraela protiv Gaze, u kojem je ubijeno više od 72.000 ljudi, uglavnom žena i djece, ranjeno više od 172.000 od oktobra 2023. godine, te izazvano široko razaranje koje je pogodilo oko 90 posto civilne infrastrukture.