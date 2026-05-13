Izaslanik Odbora za mir: Ne tražimo od Hamasa da nestane kao politički pokret

Nikolaj Mladenov, visoki predstavnik Odbora za mir koji nadgleda prekid vatre u Gazi, rekao je "ne tražimo od Hamasa da nestane kao politički pokret", javlja Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare u Jerusalemu, Mladenov je ponovio zahtjeve da se Hamas i druge naoružane grupe razoružaju, opisujući to pitanje kao "nepregovaračko".

Sedam mjeseci nakon što je prekid vatre stupio na snagu u oktobru 2025. godine, "vrata budućnosti Gaze su i dalje zatvorena", rekao je.

"To nije ono što je Palestincima obećano i to nije ono što zaslužuju. I to ne daje Izraelu sigurnost da krene naprijed, kao što to želi i izraelski narod", dodao je Mladenov.

"Imamo prekid vatre. Ono se drži. Nije savršeno. Daleko je od savršenog. Kršenja se dešavaju svaki dan, a neka od njih su vrlo ozbiljna", rekao je, misleći na kontinuirano kršenje prekida vatre od strane izraelske vojske.

Odbor za mir osnovan je u januaru na inicijativu američkog predsjednika Donalda Trumpa kao dio napora za postizanje mirnog rješenja u Gazi. Washington je kasnije saopćio da su se inicijativi pridružile i druge zemlje.

Od stupanja na snagu prekida vatre 10. oktobra 2025. godine, u izraelskim napadima ubijeno je oko 856 Palestinaca i ranjena 2.463, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

Sporazum o prekidu vatre uslijedio je nakon dvije godine genocida u Gazi koji je Izrael pokrenuo u oktobru 2023.



Izraelska ofanziva se kasnije nastavila u različitim oblicima, a ubijeno je više od 72.000 Palestinaca, ranjeno više od 172.000.



Uništeno je oko 90 posto civilne infrastrukture u Gazi.