Temperature prelaze 40 stepeni Celzijusa, a vlasti upozoravaju na povećan rizik od požara i snažnih oluja usljed zagrijavanja Mediterana

Italiju zahvatio vrhunac četvrtog toplotnog vala, crveni alarm proglašen u rekordnih 25 gradova Temperature prelaze 40 stepeni Celzijusa, a vlasti upozoravaju na povećan rizik od požara i snažnih oluja usljed zagrijavanja Mediterana

Italija je u ponedjeljak dostigla vrhunac četvrtog ovogodišnjeg toplotnog vala, a Ministarstvo zdravstva proglasilo je crveni alarm u rekordnih 25 gradova zbog ekstremno visokih temperatura koje u pojedinim dijelovima zemlje prelaze 40 stepeni Celzijusa.

Prema pisanju lista "Corriere della Sera", broj gradova pod najvišim stepenom upozorenja povećan je s 23 u nedjelju na 25 u ponedjeljak, što je najveći broj od početka ovog ljeta.

Van liste gradova s crvenim upozorenjem ostali su jedino Reggio Calabria i Messina, za koje je i dalje na snazi žuti stepen upozorenja.

Najteže pogođeni visokim temperaturama su dolina rijeke Po i centralni dijelovi Italije, dok se u unutrašnjosti zemlje i na Sardiniji očekuju temperature iznad 40 stepeni. U pojedinim područjima centralne i sjeverne Italije noćne temperature neće se spuštati ispod 25 stepeni, što meteorolozi nazivaju "supertropskim noćima".

U provinciji Terni u centralnoj Italiji u nedjelju je izmjeren 41 stepen Celzijusa.

Meteorolozi ekstremne vremenske prilike povezuju s djelovanjem afričkog anticiklona i kontinuiranim zagrijavanjem Sredozemnog mora, čija temperatura površine na velikom dijelu akvatorija dostiže ili prelazi 30 stepeni Celzijusa.

Meteorolog Lorenzo Tedici upozorio je da će velika količina akumulirane toplote dodatno pojačati atmosfersku nestabilnost, uz mogućnost snažnih poslijepodnevnih grmljavinskih oluja na području Alpa i Apenina.

Italijanska Civilna zaštita izdala je žuto upozorenje zbog obilnih padavina za područje Apenina od Umbrije do Kalabrije, kao i za unutrašnjost Sicilije.

Tedici je ocijenio da se značajnije zahlađenje, koje bi moglo označiti kraj najtoplijeg dijela ljeta 2026. godine, ne očekuje prije sredine augusta.

Vlasti su istovremeno upozorile na povećan rizik od šumskih požara, zbog čega su za Siciliju i regiju Emilia-Romagna izdana narandžasta upozorenja.