Srednjoročno gledano, ovom toplotnom talasu se ne nazire kraj. Može trajati do početka jula, kazao je stručnjak za italijanske medije

Italijanski stručnjak upozorava: Toplotni talas u Evropi mogao bi trajati do početka jula Srednjoročno gledano, ovom toplotnom talasu se ne nazire kraj. Može trajati do početka jula, kazao je stručnjak za italijanske medije

Italijanski stručnjak za atmosferu izjavio je u utorak za novinsku agenciju ANSA da bi trenutni toplotni talas širom Evrope mogao potrajati do kraja juna, javlja Anadolu.

"Ono što je zabrinjavajuće je da se srednjoročno ovom toplotnom talasu ne nazire kraj. Može trajati do početka jula, ali se očekuju visoke temperature tokom cijelog juna", rekao je atmosferski fizičar Lorenzo Giovannini s Univerziteta u Trentu.

Giovannini je rekao da se očekuje da će se glavni dio veoma vrućeg zraka iz Sjeverne Afrike u narednim danima pomjeriti prema Italiji. Taj toplotni val trenutno najviše pogađa Španiju i Francusku, a zatim će se njegov utjecaj proširiti dalje na istok, prema Italiji.

"Ovo je fenomen koji se javlja s vremena na vrijeme i stvara kompenzacijski proces", objasnio je.

"Što je hladniji pad uporniji, to će se vruća zračna masa duže odbijati."

U međuvremenu, Italija se također bori s porastom temperatura, pri čemu je u srijedu 16 gradova pod crvenim upozorenjem, a očekuje se da će taj broj porasti na 17.

Rastuća vrućina pogađa glavne urbane centre, uključujući Milano, Rim, Torino, Veneciju i Bolonju, što je potaknulo lokalne vlasti da uvedu mjere za zaštitu radnika na otvorenom i ranjivih grupa.

Ekstremne temperature također opterećuju zdravstveni sistem zemlje, a prijemi u hitne službe navodno su porasli za 15 posto.