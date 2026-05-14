Italijanski predsjednik poziva na kraj "trajnog ratnog stanja" na Bliskom istoku U pozivu izraelskom predsjedniku Herzogu, Sergio Mattarella poručio da su napadi na trupe UNIFIL-a "neprihvatljivi"

Italijanski predsjednik Sergio Mattarella pozvao je u srijedu na prekid "trajnog ratnog stanja" na Bliskom istoku, prenijela je novinska agencija ANSA, pozivajući se na izvore iz palate Quirinale.

Tokom telefonskog razgovora s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom, Mattarella je rekao da su napadi usmjereni na trupe koje služe u Privremenim snagama UN-a u Libanu (UNIFIL) "neprihvatljivi".

Mattarella je također podvukao važnost poštovanja slobode plovidbe u međunarodnim vodama.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i protiv američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

U nedjelju je Iran poslao Pakistanu svoj odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ali ga je Trump odbacio kao "potpuno neprihvatljiv".