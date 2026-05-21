Ovo se dešava zato što je Izrael zaštićen od strane vlada pola Evrope, uključujući i našu vlastitu, kaže Alessandro Mantovani

Italijanski novinar nakon deportacije: Izraelske snage su nas pretukle i okovale Ovo se dešava zato što je Izrael zaštićen od strane vlada pola Evrope, uključujući i našu vlastitu, kaže Alessandro Mantovani

Italijanski novinar Alessandro Mantovani izjavio je u četvrtak da su ga izraelske snage pretukle i stavile mu lisice nakon presretanja flotile "Global Sumud" koja je bila na putu za Gazu, prenosi Anadolu.

Novinar lista Fatto Quotidiano Mantovani i zastupnik pokreta M5S Dario Carotenuto, koji su se nalazili na flotili, vratili su se na rimski aerodrom komercijalnim letom iz Atine, objavila je novinska agencija ANSA.

"Ja sam pretučen, Dario Carotenuto je pretučen, a drugi su pretučeni još gore nego mi. Vidio sam ljude sa sumnjom na prelome ruku i rebara", rekao je Mantovani za Fatto Quotidiano.

Kazao je da su operacije ukrcavanja na brod bile daleko nasilnije nego u prošlosti i dodao da su i njemu i Carotenutu stavljene lisice na ruke i okovi na gležnjeve nakon što su držani u ćeliji, a prije nego što su prebačeni na aerodrom Ben Gurion.

"Oduzeli su mi hlače u kojima je bio moj novčanik i nikada ih nisu vratili. Zatim smo pretučeni; vidio sam da udaraju i žene. Ovo se dešava zato što je Izrael zaštićen od strane vlada pola Evrope, uključujući i našu vlastitu", dodao je Mantovani.

Također je naveo da su izraelske snage tokom ukrcavanja pucale dva puta "nekom vrstom metaka".

Iz humanitarne flotile "Global Sumud" u utorak je rečeno da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njihovom konvoju.

Flotila, koja prevozi 428 ljudi iz 44 zemlje, isplovila je u četvrtak iz turskog okruga Marmaris u novom pokušaju da probije ilegalnu izraelsku blokadu nametnutu Pojasu Gaze od 2007. godine.