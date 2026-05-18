Italijanski novinar iz Globalne flotile Sumud naglasio važnost evropske podrške misiji za Gazu

Alessandro Mantovani kaže da flotila za Gazu nastoji probiti izraelsku opsadu i zid šutnje u Evropi

Italijanski novinar Alessandro Mantovani, član Globalne flotile Sumud koja plovi prema Gazi, izjavio je da se pridružio misiji, jer vjeruje da bi Evropljani trebali podržati napore za okončanje opsade Gaze.

Govoreći za Anadolu na brodu "Kasr-i Sadabad", koji je isplovio iz Turske u sastavu flotile, Mantovani, dopisnik italijanskog lista "Il Fatto Quotidiano", rekao je da je bio jedan od troje građana Evropske unije na brodu.

"Razlog zbog kojeg sam se pridružio flotili, kao neko ko dolazi iz Evrope i bavi se informisanjem, jeste to što vjerujem da trebamo podržati ovu misiju koja ima za cilj okončanje rata u Gazi", rekao je Mantovani.

Govorio je uoči izraelskog napada na humanitarnu flotilu, koja je prevozila aktiviste iz 39 zemalja, u međunarodnim vodama Sredozemnog mora.

Flotila, koja se sastoji od 54 broda, isplovila je u četvrtak iz turskog mediteranskog distrikta Marmarisa u obnovljenom pokušaju probijanja izraelske blokade Gaze, koja traje od ljeta 2007. godine.

Italijanski novinar istakao je da se o Gazi više ne govori u italijanskim medijima te podsjetio da su izraelske pomorske snage krajem aprila intervenirale protiv brodova flotile u međunarodnim vodama u blizini grčkog ostrva Crete u istočnom Mediteranu.

"Ovdje sam jer mislim da kao ljudi koji se bave informacijama i medijima moramo podržati ovu misiju kako bismo pokušali probiti opsadu Gaze, ali i zid šutnje koji u Evropi vidimo kada je riječ o Gazi", rekao je Mantovani.

"Odgovor evropskih vlada, počevši od italijanske vlade, bio je veoma slab", rekao je, dodajući da takav stav ohrabruje Izrael na daljnju eskalaciju.

Mantovani je atmosferu plovidbe prema Gazi u okviru flotile opisao kao javne demonstracije nasred mora.

"Moral učesnika je dobar. Izgubili smo mnogo vremena zbog različitih tehničkih problema. Ali mislim da je pokret dobar", rekao je, dodajući da su oni koji su isplovili iz Barcelona i Sicily iscrpljeniji zbog dužih putovanja.

Nakon izraelskog napada, humanitarna flotila zatražila je siguran prolaz za svoju humanitarnu misiju prema Pojasu Gaze, optužujući Izrael za provođenje ilegalnih akata piraterije.

U saopćenju flotile navodi se da su izraelske snage napale prvi od njihovih brodova usred bijela dana u međunarodnim vodama dok su vojna plovila presretala flotu.

"Zahtijevamo siguran prolaz za našu legalnu, nenasilnu humanitarnu misiju", dodaje se u saopćenju.