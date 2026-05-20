Italijanski ministar vanjskih poslova pozvao Izrael da oslobodi aktiviste iz flote koja ide za Gazu

İlayda Çakırtekin
20 Maj 2026•Ažuriranje: 20 Maj 2026
Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani pozvao je svog izraelskog kolegu Gideona Saara da što prije oslobodi aktiviste iz flote pomoći koja ide za Gazu, saopćilo je u srijedu italijansko Ministarstvo vanjskih poslova, javlja Anadolu.
"Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani imao je nekoliko kontakata tokom noći s izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Saarom. Tajani je insistirao da se uključeni italijanski državljani - uključujući člana italijanskog parlamenta i novinara - puste i da im se dozvoli da što prije odu", navodi se u saopćenju.
Dodaje se da je Tajani ponovio potrebu zaštite sigurnosti i prava svakog aktiviste.
"Iskrcavanje prve grupe aktivista iz flote počelo je u luci Ašdod u Izraelu. Očekuje se da će druga grupa stići kasnije tokom dana", dodaje se u saopćenju.
Navedeno je da su zvaničnici italijanske ambasade u Tel Avivu u kontaktu s izraelskim vlastima kako bi pružili konzularnu pomoć italijanskim državljanima.
"Očekuje se da će aktivisti biti prebačeni u objekat radi identifikacije, a zatim će im biti dozvoljeno da odu", navodi se u saopćenju.
Globalna Sumud flota u utorak je saopćila da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njenom humanitarnom konvoju. Zajedno su prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, uključujući 78 turskih državljana.