Italijanski ministar vanjskih poslova pozvao Izrael da oslobodi aktiviste iz flote koja ide za Gazu Rim kaže da je ministar vanjskih poslova izvršio pritisak na izraelskog kolegu da što prije oslobodi aktiviste, uključujući italijanskog zastupnika i novinara

Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani pozvao je svog izraelskog kolegu Gideona Saara da što prije oslobodi aktiviste iz flote pomoći koja ide za Gazu, saopćilo je u srijedu italijansko Ministarstvo vanjskih poslova, javlja Anadolu.

"Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani imao je nekoliko kontakata tokom noći s izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Saarom. Tajani je insistirao da se uključeni italijanski državljani - uključujući člana italijanskog parlamenta i novinara - puste i da im se dozvoli da što prije odu", navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je Tajani ponovio potrebu zaštite sigurnosti i prava svakog aktiviste.

"Iskrcavanje prve grupe aktivista iz flote počelo je u luci Ašdod u Izraelu. Očekuje se da će druga grupa stići kasnije tokom dana", dodaje se u saopćenju.

Navedeno je da su zvaničnici italijanske ambasade u Tel Avivu u kontaktu s izraelskim vlastima kako bi pružili konzularnu pomoć italijanskim državljanima.

"Očekuje se da će aktivisti biti prebačeni u objekat radi identifikacije, a zatim će im biti dozvoljeno da odu", navodi se u saopćenju.

Globalna Sumud flota u utorak je saopćila da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njenom humanitarnom konvoju. Zajedno su prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, uključujući 78 turskih državljana.