Italijanski ministar odbrane optimističan uoči NATO samita u Ankari Crosetto tvrdi da su odnosi Italije sa SAD-om odlični

Italijanski ministar odbrane Guido Crosetto izrazio je uvjerenje da će naredni NATO samit u Ankari biti uspješan, te da će američki predsjednik Donald Trump i evropski saveznici prevazići nesuglasice oko podjele tereta.

"Samit u Ankari je pripremljen tako da sve funkcioniše, obaveze će biti ispunjene i svaka zemlja će doći nakon što je uradila svoj dio", rekao je Crosetto, prema pisanju "La Repubblice".

"Ne vidim nikakve probleme u tom pogledu u poređenju s posljednjim samitom. Vidjet ćemo šta će Trump uraditi", rekao je.

Govoreći na događaju jednog think-tanka o odbrani i međunarodnoj sigurnosti, Crosetto je također pokušao umanjiti nedavne tenzije između italijanske vlade i Trumpove administracije.

"Stvarni odnosi sa SAD-om su odlični, kao što su bili prije godinu dana, prije pet godina", rekao je Crosetto, dodajući da su vojni odnosi i veze između ministarstava odbrane i dalje snažni.

"Trump? On ima svoj način vođenja politike, vršenja pritiska na saveznike. To je njegov način interakcije s njima kako bi oni reagovali", rekao je.