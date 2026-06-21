Naša veza sa SAD-om ne zavisi od vlada, od premijera, kaže Crosetto

Italijanski ministar odbrane ocijenio veze sa SAD-om „dubokim i vrlo čvrstim“, uprkos Trumpovim komentarima Naša veza sa SAD-om ne zavisi od vlada, od premijera, kaže Crosetto

Italijanski ministar odbrane Guido Crosetto izjavio je u nedjelju da ne razumije nedavne izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali je naglasio da odnosi između Rima i Washingtona ostaju „čvrsti“, prenosi agencija ANSA.

„Naša veza sa SAD-om ne zavisi od vlada, od premijera; ona je duboka i vrlo čvrsta“, rekao je Crosetto za Radio 24.

„Ovih dana nisam razumio Trumpov stav, također zato što mi se, prema onome što sam vidio na televiziji, činilo da nema problema u odnosima s Italijom“, dodao je.

Trump je kritikovao Italiju zbog korištenja vojnih objekata u kontekstu rata s Iranom, nazvavši to „velikom logističkom neugodnosti“ i navodeći da Washington u velikoj mjeri doprinosi sigurnosti Italije kroz NATO.

Crosetto je također rekao da je Italija u potpunosti poštovala sporazume o korištenju vojnih baza te da je, u poređenju s drugim evropskim zemljama, u tom pogledu učinila više.

Naveo je da su njegovi odnosi s američkim zvaničnicima, uključujući američkog ambasadora u Italiji, i dalje „apsolutno normalni“ i da se „nisu promijenili“.

„Moji odnosi sa SAD-om, i u ovom trenutku, i dalje su apsolutno normalni i nisu se promijenili“, rekao je.

Crosetto je dodao da „mnogi Trumpovi stavovi proizlaze iz njegovih vlastitih razmišljanja, koja možda često nisu zajednička“, te naglasio da „ni iz perspektive odbrane, niti iz bilo koje druge, nema ničega što bi se moglo zamjeriti Italiji“.