Guido Crosetto pozvao na pristup širom kontinenta koji uključuje Tursku, Veliku Britaniju, Ukrajinu i druge evropske partnere

Italijanski ministar odbrane: Evropska odbrana treba da se proteže izvan granica EU-a Guido Crosetto pozvao na pristup širom kontinenta koji uključuje Tursku, Veliku Britaniju, Ukrajinu i druge evropske partnere

Evropska odbrana ne bi trebala biti ograničena na granice EU-a, već bi umjesto toga trebala poprimiti istinski kontinentalnu dimenziju kroz partnerstva sa zemljama uključujući Tursku, Veliku Britaniju i Ukrajinu, rekao je italijanski ministar odbrane Guido Crosetto.

U komentarima italijanskom dnevniku "La Stampa" objavljenom u subotu, Crosetto se osvrnuo na signale da bi SAD mogao smanjiti angažman u Evropi, rekavši da se kontinent može samo "nadati" da će se promjena strateškog fokusa Washingtona na Indo-Pacifik dogoditi "postepeno", a ne naglo.

Odgovor, gledajući unaprijed, mora biti jačanje odbrane "ne ograničeno samo na granice EU-a", rekao je on.

Partnerstva bi se trebala proširiti "sa Ujedinjenim Kraljevstvom, Norveškom, Švicarskom, Moldavijom, Zapadnim Balkanom, Turskom i Ukrajinom".

Nazvavši NATO "previše izloženim Trumpovom promjenjivom raspoloženju", rekao je da je potrebno vrijeme za novi evropski savez koji nadopunjuje NATO u njegovom najtradicionalnijem obliku.

Crosetto je pozvao vlade da planiraju duže od 10 ili 15 godina, istovremeno pozivajući na uspostavljanje centra na nacionalnom i evropskom nivou za rješavanje hibridnog ratovanja.