Evropa bi se trebala potpuno promijeniti iznutra i također izvana, tvrdi član Evropskog parlamenta Danilo Della Valle

Italijanski europarlamentarac: Vanjska politika EU-a vođena dvostrukim standardima, potrebna temeljna reforma Evropa bi se trebala potpuno promijeniti iznutra i također izvana, tvrdi član Evropskog parlamenta Danilo Della Valle

Vanjska politika Evropske unije vođena je geopolitičkim izborima i dvostrukim standardima, a ne dosljednom posvećenošću međunarodnom pravu, izjavio je za Anadolu italijanski zastupnik u Evropskom parlamentu Danilo Della Valle, pozivajući na temeljnu reformu vanjskih odnosa bloka.

U ekskluzivnom intervjuu, Della Valle je uputio oštru kritiku diplomatskog smjera EU-a, tvrdeći da nesposobnost da se isti principi primijene na postupke Izraela u Gazi kao na rat u Ukrajini otkriva duboko ukorijenjene geopolitičke dvostruke standarde.

Njegove izjave dolaze u trenutku sve veće debate unutar Evrope o budućem pravcu vanjske politike EU-a, uključujući neslaganja oko Rusije, Gaze i šire uloge bloka na svjetskoj sceni.

Kritikovao je, kako kaže, pretjeran fokus na istočnu Evropu i sigurnosna pitanja vezana za Rusiju, tvrdeći da vanjska politika EU-a ne odražava dovoljno prioritete južnoevropskih članica.

“Sada je naša vanjska politika zasnovana na Istočnom frontu”, rekao je.

Osvrćući se na šeficu EU diplomatije kaju Kallas, koja je iz Estonije, i komesara EU-a za odbranu Andriusa Kubiliusa iz Litvanije, Della Valle je sugerisao da njihovo geografsko porijeklo utiče na strateški pristup EU-a.

- Rusija je naš susjed

Della Valle je odbacio ideju da Evropa treba dugoročno izolirati Rusiju.

Kritika dolazi nakon izjava šefice vanjske politike EU-a Kaje Kallas, koja je nedavno odbacila prijedloge o neutralnoj ulozi EU-a u okončanju rata Rusije i Ukrajine, naglasivši da Evropa nikada neće biti nepristrasan posrednik jer je jasno na strani Ukrajine.

Za Della Vallea, takvi stavovi pokazuju, kako tvrdi, ograničen i sve manje učinkovit pristup vanjskoj politici zasnovan na konfrontaciji umjesto diplomatije.

“Moramo bazirati našu vanjsku politiku na diplomatiji, saradnji. Potrebna nam je diplomatija da bismo riješili rat, jer je Rusija naš susjed, a geografski ćemo imati Rusiju tamo i za 30, 40 godina, tako da moramo razgovarati i s njima“, rekao je.

“Moramo razgovarati s Ukrajinom, s Rusijom, sa svim zemljama uključenim u rat, a također i u zemljama koje smatramo neprijateljima“, dodao je.

Debata se intenzivirala dok se unutar bloka raspravlja o imenovanju specijalnog izaslanika za buduće mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine.

Dok Kijev poziva Evropu na aktivniju ulogu u pregovorima, Kallas smatra da se EU treba fokusirati na definisanje zajedničkog stava o uslovima i “crvenim linijama” budućeg sporazuma.

“Možda ona želi rat s Rusijom, možda želi ratovati. Ne znam. Iskreno, ne razumijem njen pristup i njene stavove o tome“, rekao je Della Valle.

- Dvostruki standardi EU-a u Gazi

Dodao je da Evropa treba imati isti pristup Palestincima kao i Ukrajini.

“Zašto ne pomažemo palestinskom narodu istom pomoći koju pružamo Ukrajini?“, upitao je italijanski predstavnik.

Optužio je institucije EU-a za selektivnu primjenu međunarodnog prava, posebno u odnosu na rat u Ukrajini i postupke Izraela u Gazi i okupiranim palestinskim teritorijama.

“Mnogo puta smo osudili saučesništvo EU-a, jer je za nas potpuno neprihvatljivo da EU ne govori ništa o genocidu u Gazi“, rekao je.

Dok je EU od 2022. brzo usvojila 20 paketa sankcija protiv Rusije, nije poduzela uporedive mjere protiv Izraela uprkos, kako navodi, ogromnom humanitarnom broju žrtava u Gazi, koji prema lokalnim zdravstvenim vlastima iznosi gotovo 73.000 Palestinaca.

“Nikada nismo imali debatu o osudi izraelskog nasilja u Palestini. Nikada nismo glasali o rezoluciji kojom se osuđuje Izrael i SAD koji krše međunarodno pravo. Za nas je to neprihvatljivo i pokazuje politiku dvostrukih standarda Evropske unije“, rekao je.

Dodao je da to, prema njegovom mišljenju, nije slučajnost nego politička odluka.

“Dovoljno je jasno da usvajamo sankcije protiv Rusije, ne samo zato što Rusija krši međunarodno pravo. Rusija krši međunarodno pravo, naravno, ali zašto onda nismo usvojili sankcije protiv Izraela ili SAD-a koji krše međunarodno pravo? Zato što je to geopolitički izbor“, rekao je.

- Većina građana želi nezavisniju vanjsku politiku

Nedavno istraživanje Eupinionsa pokazalo je da 73 posto građana EU smatra da blok treba voditi nezavisniju vanjsku politiku i ići svojim putem, u odnosu na 63 posto u ranijem istraživanju.

Studija je zabilježila i značajan pad povjerenja u Sjedinjene Američke Države.

Samo 31 posto ispitanika navelo je Washington kao najvažnijeg saveznika EU-a, u poređenju sa 51 posto u jesen 2024, dok većina u nekoliko zapadnoevropskih zemalja SAD opisuje kao sve nepouzdanijeg partnera.

“Mislim da bi se Evropa trebala potpuno promijeniti iznutra, a i izvana“, rekao je Della Valle, dodajući da Evropa neće biti istinski nezavisna ako ostane ovisna o SAD-u.