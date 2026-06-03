Učesnici misije tvrde da su bili premlaćivani, vezivani i prisiljavani na ponižavajuće položaje nakon što je izraelska vojska presrela flotu na Mediteranu

Italijanski aktivisti optužili Izrael za mučenje nakon presretanja humanitarne flote za Gazu Učesnici misije tvrde da su bili premlaćivani, vezivani i prisiljavani na ponižavajuće položaje nakon što je izraelska vojska presrela flotu na Mediteranu

Italijanski aktivisti i novinar koji su učestvovali u humanitarnoj floti za Gazu optužili su u srijedu Izrael za otmice, zlostavljanje i postupke koje su opisali kao mučenje nakon presretanja brodova na Mediteranu, javlja Anadolu.

Tvrde da su ih izraelske snage tukle, vezivale i satima držale u ponižavajućim položajima, dok su izraelsku intervenciju nazvali najnasilnijom do sada.

"Ovaj put je izraelska vojska odgovorila na flotu mnogo nasilnije nego u prošlim humanitarnim naporima", rekao je Antonio La Picirella, koji je učestvovao u misiji Globalne flote Sumud 2026. na konferenciji za novinare u Rimu.

"Bila su dva napada, jedan na obali Evrope. U napadu između Italije i Grčke, oteli su dva naša člana, čime su dodatno prekršili međunarodno pravo. Druga intervencija je izvedena usred bijela dana i trajala je dan i po."

La Picirella je rekao da je Izrael prošle godine izdvojio 180 miliona dolara (156 miliona eura) za propagandu protiv flote kako bi se borio protiv njih i izgradio osjećaj "nekažnjivosti", a da je ove godine potrošio mnogo više, oko 760 miliona dolara (653,6 miliona eura).

Ova propaganda je sprovedena putem dezinformacija i imala je za cilj stvaranje zajednica simpatičnih Izraelu u Evropi i SAD-u, rekao je on.

Naglašavajući da će nastaviti s djelovanjem u budućnosti, La Piccerella je rekao: "Zabrinuti smo akcijama protiv pomorske blokade Palestine (i promovisanjem) humanitarne pomoći i međunarodnog prava.

"Međunarodna situacija se stalno mijenja, a tako i naša strategija. Tako da ponavljamo da ćemo svakako nastaviti nešto da radimo", rekao je on.

- Prisiljeni da kleče i poniženi -

Italijanski novinar Alessandro Mantovani, koji je također učestvovao u misiji, naglasio je da nakon privođenja nije smio ni reći da je novinar.

"Od samog početka su nas tukli i tjerali na ponižavajuće položaje. Kada su nas odvezli do njihovih vojnih brodova, gurnuti su nas licem na palubu, vezani, zatim prisiljeni da klečimo i držani u istom krajnje neugodnom položaju satima. Kada su nas dovezli na brod koji smo svi zvali zatvorski, sistematski su nas tukli", rekao je on.

Položaji licem prema dolje koje je opisao odgovaraju video snimku koje je na internetu objavio izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, na kojem su aktivisti bili prisiljeni kleknuti i podvrgnuti uvredljivom jeziku, maltretiranju koje je izazvalo žestoke kritike brojnih zemalja.

Mantovani je rekao da i dalje ima problema sa vilicom zbog zadobijenih udaraca i da mu je vilica možda iščašena.

Italijanski novinar je rekao da se izraelska vojska posebno loše odnosila prema turskim aktivistima.

"Mislim da mogu reći da su Turci bili još gore tretirani od ostalih. Mučenje ima i geopolitičku dimenziju", rekao je.

Turski zvaničnici su bili među najglasnijim međunarodnim kritičarima izraelskih vojnih operacija u Gazi, upozoravajući i na tešku humanitarnu krizu izazvanu dugotrajnom blokadom hrane, lijekova i drugih osnovnih potrepština. Iako je posljednjih mjeseci najavljivano ublažavanje blokade, brojne organizacije za ljudska prava i međunarodni posmatrači tvrde da se uslovi na terenu nisu značajno poboljšali.

Mantovani je istakao da su aktivisti Globalne flote Sumud privedeni noću tokom prvog putovanja prošle godine, dok su tokom posljednjeg putovanja privedeni usred bijela dana.

On je naglasio da se izraelska vojska ne stidi pokazati da je oružjem napala nenaoružane ljude.