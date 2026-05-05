Italijanski šef diplomatije na izjave Trumpa: Napadi na papu su neprihvatljivi

05 Maj 2026•Ažuriranje: 05 Maj 2026
Ministar vanjskih poslova Italije Antonio Tajani reagovao je u utorak na najnovije kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa upućene papi Lavu XIV, ističući da su napadi na poglavara Katoličke crkve „neprihvatljivi i beskorisni za mir“, prenosi Anadolu.
„Napadi na Svetog Oca, poglavara i duhovnog vođu Katoličke crkve, nisu prihvatljivi niti su od pomoći cilju mira“, napisao je Tajani na društvenoj mreži X i izrazio solidarnost s poglavarom.
Dodao je da papine riječi i postupci promovišu „dijalog, vrijednost ljudskog života i slobodu“, odnosno vrijednosti koje i italijanska vlada nastoji unaprijediti putem diplomatije.
Tajanijeva reakcija uslijedila je nakon što je Trump u intervjuu s radijskim voditeljem Hughom Hewittom optužio papu da „dovodi u opasnost mnoge katolike“, tvrdeći da poglavar „misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje“.
Ove izjave predstavljaju novu eskalaciju napetosti između Bijele kuće i Vatikana, a do njih dolazi nakon ranijih kritika koje je papa uputio na račun američko-izraelskog rata protiv Irana.
Spomenuti diplomatski spor se odvija i uoči planiranog sastanka pape Lava i američkog državnog sekretara Marca Rubija u Vatikanu.