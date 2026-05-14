Italijanske opozicione stranke podnijele prijedlog zakona o zabrani trgovine s izraelskim naseljima

Opozicione stranke u Italiji podnijele su prijedlog zakona kojim se traži zabrana uvoza i oglašavanja robe i usluga porijeklom iz izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, saopštila je u četvrtak italijanska organizacija Amnesty International.

Prijedlog su potpisali lideri Pokreta pet zvjezdica, Demokratske stranke i Zelenog i lijevog saveza, uključujući Giuseppea Contea, Elly Schlein, Angela Bonellija i Nicolu Fratoiannija.

Inicijativa je pokrenuta nakon kampanje koju je podržalo više od 20 italijanskih organizacija civilnog društva, uključujući Amnesty International Italy i Oxfam Italy.

Predloženi zakon ima za cilj zabranu uvoza robe i usluga proizvedenih u potpunosti ili djelomično u izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem.

Prema organizatorima kampanje, Italija godišnje uvozi robu i usluge iz Izraela u vrijednosti od oko milijardu eura (1,1 milijardu dolara), uključujući poljoprivredne proizvode, proizvedenu robu i sigurnosne usluge.

Pristalice kampanje tvrdile su da trgovina povezana s naseljima doprinosi onome što su opisali kao "sistematsko kršenje prava" na okupiranim palestinskim teritorijama kroz eksproprijaciju, raseljavanje i nasilje.

"Ovo je važan prvi korak na putu za koji se nadamo da će dovesti, u Italiji i u Evropskoj uniji, do usvajanja mjera koje efektivno zabranjuju trgovinu s izraelskim doseljeničkim naseljima na Zapadnoj obali", rekao je Paolo Pezzati, koordinator kampanje i glasnogovornik za humanitarne krize u Oxfam Italija.

Dodao je da su zemlje, uključujući Španiju i Sloveniju, već usvojile slične mjere, dok Belgija, Irska i Holandija razmatraju uporedivo zakonodavstvo.

Prijedlog zakona također predlaže da se od izraelskih izvoznika zahtijeva da dokažu da roba uvezena u Italiju nije proizvedena na okupiranim palestinskim teritorijama, dok se carinskim vlastima daju ovlasti za zapljenu proizvoda u slučajevima lažnih deklaracija.

Grupe za ljudska prava koje podržavaju inicijativu optužile su izraelsku vladu za ubrzavanje širenja naselja, rušenja i prisilnog raseljavanja na Zapadnoj obali.

Prijedlog dolazi usred sve veće debate u Evropi o ekonomskim vezama s izraelskim naseljima i poziva nekih političkih stranaka i nevladinih organizacija za snažnije mjere povezane s izraelskom politikom na okupiranim teritorijama.

Okupirana Zapadna obala, uključujući Istočni Jerusalem, svjedočila je eskalaciji izraelskih vojnih operacija, uključujući racije, hapšenja, pucnjave i prekomjernu upotrebu sile, uz rastuće napade izraelskih okupatora na Palestince i njihovu imovinu.

Od oktobra 2023. godine, napadi izraelske vojske i okupatora ubili su 1.155 Palestinaca, ranili oko 11.750, a doveli su do hapšenja skoro 22.000, prema zvaničnim palestinskim podacima.