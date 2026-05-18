Italijanska premijerka upozorava da fiskalna pravila EU-a mogu ugroziti program SAFE usljed energetske krize

Italijanska premijerka Giorgia Meloni upozorila je da bi pravila fiskalne fleksibilnosti Evropske unije (EU) mogla biti proširena kako bi obuhvatila troškove energetske krize, navodeći da bi u suprotnom moglo biti ugroženo učešće Italije u SAFE programu, prema izvještaju agencije ANSA.

"Izuzeće Pakta stabilnosti za odbranu mora biti prošireno i na troškove energetske krize, ili je u suprotnom ugroženo aktiviranje SAFE programa u Italiji", napisala je Meloni u pismu predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen.

Ona je navela da rast cijena energije i geopolitičke tenzije sve više otežavaju opravdavanje korištenja SAFE mehanizma bez šireg izuzeća.

Meloni je dodala da je sigurna da će Komisija razumjeti obim i hitnost ovog zahtjeva.

Evropska komisija je odgovorila da njen stav ostaje nepromijenjen.

"Naš stav se nije promijenio", rekao je portparol Komisije, dodajući da je EU državama članicama predstavio niz opcija koje su im dostupne za rješavanje trenutne energetske krize.

Portparol je naveo da Komisija u ovoj fazi ne razmatra korištenje Nacionalne klauzule o izuzeću.

Komisija je također potvrdila prijem Melonijinog pisma, ali je odbila dalje komentarisati njegov sadržaj.

"Kada je riječ o fiskalnoj fleksibilnosti u energetskom sektoru, fokus je trenutno na potpunom korištenju već dostupnih EU sredstava, koja su zaista značajna", rekao je portparol.

Izvršno tijelo EU-a dodalo je da nastavlja pažljivo pratiti razvoj situacije i spremno je djelovati u skladu s tim, uključujući korištenje postojećih fleksibilnosti.