Italijanska premijerka Meloni uzvratila Trumpu zbog novih kritika na račun Rima

Italijanska premijerka Giorgia Meloni u subotu je odgovorila na nove kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa, odbacujući njegove komentare o njenoj popularnosti i stavu Italije u vezi s američkim vojnim operacijama povezanim s Iranom.

„Predsjedniče Trump, ovi stalni, neizazvani napadi su besmisleni“, napisala je Meloni na društvenoj mreži Instagram.

„Moja popularnost zavisi od moje sposobnosti da branim nacionalni interes Italije, i to je upravo ono što sam uvijek radila“, rekla je.

Meloni je također odgovorila na Trumpove kritike u vezi s američkim vojnim objektima u Italiji, ističući da je njihovo korištenje regulisano bilateralnim sporazumima.

„Njihovo korištenje regulisano je sporazumima koje smo uvijek poštovali i koji ne mogu biti prekršeni dok sam ja premijerka“, rekla je.

„Italija ostaje suverena država“, poručila je Meloni, dodavši: „U svakom slučaju, moja popularnost nije vaša briga. Predlažem da se fokusirate na svoju.“

Razmjena izjava uslijedila je nakon komentara koje je Trump objavio na platformi Truth Social, u kojima je tvrdio da je Meloni tokom nedavnog samita G7 u Francuskoj više puta tražila zajedničku fotografiju s njim te je optužio da je odbila američke zahtjeve povezane s naporima da se spriječi Iran da dođe do nuklearnog oružja.

Trump je također kritikovao Italiju zbog toga što nije dozvolila SAD-u da koristi italijanske piste i vojne objekte, nazivajući to „velikom logističkom neprilikom“, te naglasio da Washington značajno doprinosi sigurnosti Italije kroz NATO.

Američki predsjednik je dalje tvrdio da Meloni nastoji obnoviti odnose s njim nakon što su Sjedinjene Američke Države „vojno porazile Iran“, što je povezao s njenim unutrašnjim političkim položajem.