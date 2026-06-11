Italijanska premijerka kaže da blok treba imenovati jednog pregovarača i izbjeći fragmentaciju dok se obraća parlamentu uoči sastanaka lidera EU-a i grupe G7

Italijanska premijerka Meloni pozvala EU da predvodi mirovne pregovore o Ukrajini Italijanska premijerka kaže da blok treba imenovati jednog pregovarača i izbjeći fragmentaciju dok se obraća parlamentu uoči sastanaka lidera EU-a i grupe G7

Italijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da Evropa mora preuzeti direktnu i jedinstvenu ulogu u oblikovanju bilo kakvih budućih mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine, tvrdeći da se Evropska unija ne može oslanjati isključivo na SAD i da bi trebala imenovati jednog pregovarača koji bi predstavljao blok.

Govoreći u parlamentu uoči predstojećeg sastanka Vijeća EU-a i samita Grupe sedam (G7), Meloni je izložila ono što je opisala kao potrebu da Evropa pređe strategiju zasnovanu samo na čvrstini prema Moskvi i preuzme veću odgovornost u diplomatiji.

“U svakom ozbiljnom mirovnom scenariju između Ukrajine i Rusije, nekoliko uslova zavisi od Evrope, tiče se Evrope i utiče na Evropu i na Evropi je da o njima pregovara“, rekla je ona, naglašavajući da koordinacija sa saveznicima ne smije značiti delegiranje.

Meloni je rekla da bi zapadni partneri trebali nastaviti raditi zajedno kako bi izgradili snažne sigurnosne garancije za Ukrajinu, uz upozorenje da fragmentirani diplomatski formati rizikuju da oslabe glas Evrope i stvore konfuziju.

Pozvala je na identifikaciju predstavnika koji bi imao povjerenje i mandat svih država članica EU kako bi se osiguralo koherentno djelovanje.

Njeni komentari dolaze u trenutku kada Evropa i dalje raspravlja o svojoj ulozi u okončanju rata koji je izazvan ruskim ratom protiv Ukrajine, a koji je preoblikovao sigurnosni poredak kontinenta i doveo do kontinuirane zapadne vojne i finansijske podrške Kijevu.

“Financial Times“ je izvijestio da se razmatraju ličnosti poput bivše njemačke kancelarke Angele Merkel ili bivšeg italijanskog premijera Marija Draghija kao predstavnika EU-a u pregovorima s Moskvom. Ruski predsjednik Vladimir Putin, u međuvremenu, predložio je bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrodera kao mogućeg pregovarača.

Dok su se evropske zemlje uglavnom uskladile sa naporima koje predvode SAD u izolaciji Moskve, velike sile uključujući Francusku, Njemačku i Veliku Britaniju povremeno su vodile vlastite diplomatske kanale ili učestvovale u različitim formatima s ciljem istraživanja puta ka pregovorima, često bez jedinstvenog glasa EU-a.

Meloni je kritikovala takve pristupe, rekavši da postupanje metodom pokušaja i greške s promjenjivim formatima koji nisu adekvatno reprezentativni proizvodi samo fragmentaciju, konfuziju i slabost.

Ona je također upozorila na ono što je nazvala diplomatskom sljepoćom ili samoisključivanjem, tvrdeći da odbrana suvereniteta Ukrajine i međunarodnog prava ne bi trebala isključivati održavanje komunikacijskih kanala i težnju ka dijalogu usmjerenom ka konkretnim ishodima.

Italijanska liderka je dugo podržavala jaču evropsku diplomatsku ulogu, smatrajući je ključnom za osiguranje da interesi kontinenta budu direktno predstavljeni u svakom eventualnom dogovoru.