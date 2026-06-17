Italijanska policija pronašla značajne dokaze u istrazi o slučaju "Sarajevo safari" Istraga obuhvata četvoricu Italijana osumnjičenih za ubistva civila tokom opsade Sarajeva

Italijansko tužilaštvo u Milanu saopćilo je u srijedu da je policija pronašla "značajne" dokaze tokom pretresa doma jednog od četvorice italijanskih državljana protiv kojih se vodi istraga u vezi sa slučajem poznatim kao "Sarajevo safari", koji se odnosi na navode da su stranci tokom rata u Bosni i Hercegovini plaćali kako bi iz snajpera pucali na civile u opkoljenom Sarajevu.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su navodno plaćali velike iznose novca srpskim snagama kako bi s njihovih položaja mogli pucati na građane Sarajeva tokom opsade grada, u kojoj je život izgubilo oko 11.000 ljudi.

Među dokazima zaplijenjenim tokom pretresa nalazi se fotografija 65-godišnjeg osumnjičenika iz područja Alessandrije na kojoj je prikazan s tehničkom opremom i prigušivačem, naveli su istražioci.

Pretres je izvršen na osnovu iskaza njegove bivše supruge i bivše partnerice, javlja list "Il Giornale".

Tokom saslušanja bivša partnerica je izjavila da joj je osumnjičeni govorio kako pati od noćnih mora zbog ubistava koja je počinio u Bosni tokom 1990-ih godina.

"Rekao mi je da je znao odlaziti iz Milana avionom i da su s njim bili ljudi koji su vikende provodili kao snajperisti pucajući na muslimane", navela je ona u iskazu istražiteljima.

Osumnjičeni je tokom ranijeg saslušanja iskoristio zakonsko pravo da se brani šutnjom.

Istragom su obuhvaćena još trojica italijanskih državljana i to 80-godišnji bivši vozač kamiona iz pokrajine Pordenone, 64-godišnji poduzetnik iz Brianze te jedna osoba iz Toskane.

Slučaj, poznat i kao "Sarajevo safari", pokrenuo je italijanski novinar i pisac Ezio Gavazzeni, čije je obraćanje tužilaštvu u Milanu dovelo do otvaranja istrage protiv osoba koje su tokom rata u Bosni i Hercegovini plaćale vikend snajperske ture radi pucanja na civile u Sarajevu.

Opsada Sarajeva počela je 5. aprila 1992. godine, a okončana je 29. februara 1996. godine. Trajala je 1.425 dana. Procjenjuje se da je oko 500.000 projektila ispaljeno na grad za vrijeme opsade. Na grad je dnevno u prosjeku ispaljivano 329 granata.

Za to vrijeme, oko 350.000 stanovnika bilo je izloženo svakodnevnoj vatri pripadnika nekadašnje JNA i paravojnih formacija, a kasnije pripadnika tadašnje Vojske Republike Srpske, iz skoro svih vrsta naoružanja, sa položaja smještenih na okolnim brdima.

Tokom opsade poginuo je 11.541 građanin Sarajeva, među njima 1.601 dijete. Prema poslijeratnim istraživanjima, najviše stanovnika, skoro četiri petine od ukupnog broja poginulih, stradalo je u prve dvije godine rata.