Na paketima se nalazila zastava Srbije, ali vlasti nisu navele da li to ukazuje na povezanost sa kriminalnim grupama iz te zemlje

Italija zaplijenila gotovo 800 kilograma kokaina, na paketima zastava Srbije Na paketima se nalazila zastava Srbije, ali vlasti nisu navele da li to ukazuje na povezanost sa kriminalnim grupama iz te zemlje

šItalijanske vlasti zaplijenile su gotovo 800 kilograma kokaina u luci Vado Ligure, na sjeverozapadu zemlje, objavio je u utorak ministar unutrašnjih poslova Matteo Piantedosi na mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Akciju su sproveli sigurnosne snage Italije, a droga je bila skrivena među desetinama paleta banana u rashladnom kontejneru koji je stigao iz Ekvadora.

Prema saopštenju Finansijske policije, zaplijenjeno je oko 650 paketa ukupne mase veće od 770 kilograma, za koje je preliminarnim testiranjem utvrđeno da je riječ o kokainu visoke čistoće.

Na paketima se nalazila zastava Srbije, ali vlasti nisu navele da li to ukazuje na povezanost sa kriminalnim grupama iz Srbije niti da li su uhapšeni državljani te zemlje.

Procjenjuje se da bi zaplijenjena droga, da je dospjela na tržište, donijela ilegalnu dobit od oko 250 miliona eura.

Iz italijanske policije navode da je operacija dio pojačanih kontrola trgovačkih ruta između Južne Amerike i luke Vado Ligure, koja postaje sve značajnije čvorište evropske trgovine, ali i potencijalna meta za ilegalne aktivnosti.