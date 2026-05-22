Italija, Velika Britanija, Francuska i Njemačka upozorile na dramatično pogoršanje situacije na Zapadnoj obali Četiri evropske zemlje navode nasilje izraelskih doseljenika i širenje naselja, potvrđuju podršku dvodržavnom rješenju

Italija, Velika Britanija, Francuska i Njemačka upozorile su u petak da se situacija na okupiranoj Zapadnoj obali "značajno pogoršala" posljednjih mjeseci usred rastućeg nasilja doseljenika i izraelske politike za koju kažu da potkopava stabilnost i izglede za mir, javlja Anadolu.

U zajedničkom saopćenju, četiri evropske zemlje su navele da bi izraelska aktivnost naseljavanja - uključujući predloženi razvoj u takozvanom području E1 - prekršila međunarodno pravo i dodatno fragmentirala teritoriju, ugrožavajući mogućnost održive palestinske države.

E1 je područje od otprilike 12 kvadratnih kilometara na okupiranoj Zapadnoj obali između Istočnog Jerusalema i izraelskog naselja Maale Adumim. Izraelske vlasti već dugo promovišu planove za izgradnju hiljada stambenih jedinica i srodne infrastrukture tamo kako bi ojačale veze između naselja i Jerusalema.

"Izgradnja naselja E1 podijelila bi Zapadnu obalu na dva dijela i predstavljala bi ozbiljno kršenje međunarodnog prava", navodi se u saopćenju.

Četiri zemlje su upozorile preduzeća da se ne uključuju u projekte vezane za naseljavanje, navodeći moguće pravne i reputacijske posljedice.

Evropske zemlje su pozvale Izrael da zaustavi širenje naselja, osigura odgovornost za nasilje doseljenika i istraži navode o umiješanosti izraelskih snaga.

Pozvale su Izrael i da poštuje dugogodišnje aranžmane koji regulišu sveta mjesta u Jerusalemu i da ublaži finansijska ograničenja koja utiču na Palestinsku upravu i palestinsku ekonomiju.

U saopćenju su odbačeni pozivi nekih izraelskih zvaničnika da se anektira dio okupirane Zapadne obale i protivi se svakom prisilnom raseljavanju Palestinaca.

Četiri zemlje su ponovo potvrdile podršku dogovorenom rješenju o dvije države zasnovanom na Izraelu i budućoj palestinskoj državi koji žive jedni pored drugih u miru i sigurnosti unutar međunarodno priznatih granica.

Zapadna obala, koju je Izrael zauzeo tokom bliskoistočnog rata 1967. godine, i dalje je dom milionima Palestinaca, kao i stotinama hiljada izraelskih doseljenika koji žive u naseljima koja se široko smatraju ilegalnim prema međunarodnom pravu, iako Izrael osporava tu karakterizaciju.

Teritorija ostaje središnje žarište višedecenijskog izraelsko-palestinskog sukoba.

Nasilje se intenziviralo na okupiranoj teritoriji posljednjih godina usred ponovljenih izraelskih vojnih napada, palestinskih napada i odmazde od strane doseljenika.

Mirovni napori usmjereni na postizanje rješenja o dvije države više puta su zastali, a nesuglasice oko granica, sigurnosti, naselja i statusa Jerusalema ostaju neriješene.