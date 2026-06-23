Italija uvodi obustavu rada i mjere podrške za plate zbog ekstremnog toplotnog talasa

İlayda Çakırtekin
23. juni 2026.•Ažuriranje: 23. juni 2026.
Italija je ponovo uvela pravila o obustavi rada i mjere podrške platama kao odgovor na intenziviranje toplotnog talasa širom Evrope, objavila je u utorak novinska agencija ANSA, prenosi Anadolu.
Uredba o infrastrukturi koju je odobrilo Vijeće ministara ponovo uvodi pravila koja su već bila na snazi prethodnih godina, objavila je ANSA, pozivajući se na ured premijera.
Uredba omogućava nekim kompanijama da obustave ili smanje rad tokom ekstremnih vrućina i omogućava radnicima pristup programima podrške platama kroz privremena izuzeća.
U utorak je 15 gradova stavljeno pod najviši stepen upozorenja zbog ekstremnih vrućina, a očekuje se da će se taj broj u srijedu povećati na 16, uključujući Rim, Firencu i Milano.
Tokom vikenda u Parmi, više od hiljadu ljudi posjetilo je hitne službe, a vrhunac od 370 posjeta bio je u subotu, prema Sky Tg24.
U Milanu su zabilježeni i padovi napona električne mreže.
Bergamo i Torino su također nedavno doživjeli privremene nestanke struje uzrokovane povećanom potražnjom za električnom energijom zbog korištenja klima uređaja i opterećenja koje visoke temperature stvaraju na infrastrukturu.