Italija uvodi obustavu rada i mjere podrške za plate zbog ekstremnog toplotnog talasa Uredba omogućava nekim kompanijama da obustave i smanje rad tokom ekstremnih vrućina

Italija je ponovo uvela pravila o obustavi rada i mjere podrške platama kao odgovor na intenziviranje toplotnog talasa širom Evrope, objavila je u utorak novinska agencija ANSA, prenosi Anadolu.

Uredba o infrastrukturi koju je odobrilo Vijeće ministara ponovo uvodi pravila koja su već bila na snazi ​​prethodnih godina, objavila je ANSA, pozivajući se na ured premijera.

Uredba omogućava nekim kompanijama da obustave ili smanje rad tokom ekstremnih vrućina i omogućava radnicima pristup programima podrške platama kroz privremena izuzeća.

U utorak je 15 gradova stavljeno pod najviši stepen upozorenja zbog ekstremnih vrućina, a očekuje se da će se taj broj u srijedu povećati na 16, uključujući Rim, Firencu i Milano.

Tokom vikenda u Parmi, više od hiljadu ljudi posjetilo je hitne službe, a vrhunac od 370 posjeta bio je u subotu, prema Sky Tg24.

U Milanu su zabilježeni i padovi napona električne mreže.

Bergamo i Torino su također nedavno doživjeli privremene nestanke struje uzrokovane povećanom potražnjom za električnom energijom zbog korištenja klima uređaja i opterećenja koje visoke temperature stvaraju na infrastrukturu.