Italija usvojila nove sigurnosne mjere usmjerene na kriminal među mladima Mjere proširuju pravila preventivnog pritvora na maloljetnike i povećavaju ovlasti lokalne policije

Vijeće ministara Italije odobrilo je nove sigurnosne mjere kojima se pravila preventivnog pritvora proširuju na maloljetnike, a lokalnoj policiji daju dodatne ovlasti, objavio je u utorak list “L'Unione Sarda“.

Mjere, u Italiji poznate kao pravila “protiv maranza“ i usmjerene na suzbijanje kriminala među mladima i narušavanja javnog reda na ulicama, dodane su Zakonu o sigurnosti, navodi se u izvještaju.

Prema tim mjerama, lokalna policija može provoditi preventivni pritvor uz odobrenje tužilaštva.

Ministar unutrašnjih poslova Matteo Piantedosi potvrdio je da se tzv. režim preventivnog pritvora proširuje i na maloljetnike.

Dodao je da bi se ta mjera mogla koristiti tokom određenih policijskih operacija radi sprečavanja krivičnih djela koja ugrožavaju javni red na prometnim mjestima, uključujući zone noćnog života.

“Vlasti mogu intervenirati kada postoje razumni razlozi za vjerovanje da bi pojedinci mogli počiniti radnje koje ugrožavaju javnu sigurnost, uključujući slučajeve koji se odnose na posjedovanje oružja ili predmeta koji na bilo koji način ukazuju na opasnu osobu“, rekao je.

Prema izvještaju, mjere su uslijedile nakon incidenta 2. jula kod Koloseuma, kada je grupa mladih napala policijske službenike i oštetila policijsko vozilo.

Ranije usvojene mjere 5. februara uključivale su odredbe “protiv noževa“, kojima su predviđene zatvorske kazne do tri godine za nošenje noža s oštricom dužom od 8 centimetara.