Policija tokom racija u 44 pokrajine identificirala gotovo 1.000 naloga na društvenim mrežama koji promoviraju mržnju i nasilje

Italija uhapsila više od 500 osoba u velikoj akciji usmjerenoj protiv maloljetničkog kriminala Policija tokom racija u 44 pokrajine identificirala gotovo 1.000 naloga na društvenim mrežama koji promoviraju mržnju i nasilje

Italijanska policija uhapsila je 539 osoba tokom opsežne akcije na području cijele zemlje usmjerene protiv maloljetničkog kriminala, izvijestili su u ponedjeljak lokalni mediji.

Akcija, koju je koordinirala Centralna operativna služba i koja je provedena u 44 pokrajine, rezultirala je i podizanjem optužbi protiv 954 osobe, javlja novinska agencija ANSA.

Među uhapšenima je bilo 47 maloljetnika.

Policija je identificirala 973 profila na društvenim mrežama koji promoviraju mržnju i fizičko nasilje, uključujući napade na pripadnike snaga reda te upotrebu vatrenog i hladnog oružja. Dva naloga proslijeđena su pravosudnim organima radi mogućeg blokiranja.

Policijski službenici izvršili su provjere približno 188.000 osoba, uključujući više od 19.000 maloljetnika, uglavnom u područjima poznatim po trgovini drogom i noćnom životu.

Tokom akcije policija je zaplijenila više od 700 kilograma narkotika, uključujući 41 kilogram kokaina, 660 kilograma kanabinoida i dva kilograma ketamina. Policijski službenici također su zaplijenili oko 1.000 tableta oksikodona, kao i određene količine ecstasyja, MDMA-a, metamfetamina i benzodiazepina.

Ukupno su pretresena 1.182 objekta, uključujući 24 prihvatna centra za maloljetne strane državljane bez pratnje, 117 igraonica, 543 poslovna objekta i više mjesta javnog okupljanja.

Tokom racija zaplijenjeno je 307.000 eura u gotovini, 49 komada vatrenog oružja, municija, 87 komada hladnog oružja te 95 drugih vrsta oružja ili predmeta koji se mogu koristiti za napad.

Policija je također pronašla predmete za koje se sumnja da su ukradeni, uključujući zlatne ogrlice i mobilne telefone.

Nadležne vlasti izrekle su 506 administrativnih kazni, uglavnom zbog upotrebe droge i prodaje alkoholnih pića maloljetnicima.