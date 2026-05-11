Italija tvrdi da nije u toku misija u Hormuškom moreuzu uprkos pokretima mornarice Ministar odbrane kaže da je za bilo kakvu misiju u Hormuškom moreuzu potrebno odobrenje parlamenta i prekid vatre

Italijanski ministar odbrane izjavio je u ponedjeljak da trenutno nije u toku nikakva misija u Hormuškom moreuzu, uprkos izvještajima o kretanju mornarice u regiji, objavila je novinska agencija ANSA, javlja Anadolu.

"Jedno je približiti brodove, a drugo ih usmjeriti direktno prema Hormuzu", rekao je Guido Crosetto za ANSA-u.

Crosetto je rekao da bi svako raspoređivanje direktno povezano s Hormuškim moreuzom zahtijevalo odobrenje nove misije, uključujući primirje, zatim pravni okvir i konačno parlamentarno odobrenje.

Rekao je da će rasprave o tom pitanju početi u parlamentu u srijedu.

Crosetto je dodao da pomicanje brodova bliže regiji ne bi predstavljalo misiju u Hormuškom moreuzu, već bi moglo biti dio postojećih operacija.

Komentari su uslijedili usred rasprava među evropskim zemljama o pomorskoj sigurnosti u i oko Hormuškog moreuza nakon napetosti na Bliskom istoku.

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.

Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

U nedjelju je Iran poslao Pakistanu svoj odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ali ga je Trump odbacio kao "potpuno neprihvatljiv".