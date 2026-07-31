- Zračne i pomorske granice sa Španijom privremeno zatvorene nakon naglog porasta neregularnih migracija u špansku enklavu

Italija suspendovala Schengen sa Španijom zbog priliva migranata u Ceuti - Zračne i pomorske granice sa Španijom privremeno zatvorene nakon naglog porasta neregularnih migracija u špansku enklavu

LONDON (AA) – Italija je u petak suspendovala primjenu Schengenskog sporazuma sa Španijom, zatvarajući zračne i pomorske granice zbog nedavnog priliva neregularnih migranata u špansku enklavu Ceuta, prenijeli su italijanski državni mediji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije naložilo je zatvaranje nakon ulaska oko 50.000 migranata u Ceutu od četvrtka, javlja ANSA.

Odluka je donesena nakon procjene Komiteta za analizu imigracije i sigurnosti granica, kojim predsjedava ministar unutrašnjih poslova Matteo Piantedosi.

Premijer Španije Pedro Sanchez izjavio je u petak da masovni dolazak migranata u Ceutu predstavlja „napad“ i „kršenje teritorijalnog integriteta Španije“, obećavajući da će se normalno stanje uspostaviti „što je prije moguće“.

Prema podacima španskog Ministarstva unutrašnjih poslova, više od 48.000 od oko 50.000 migranata koji su od četvrtka neregularno ušli u Ceutu već se vratilo u Maroko.