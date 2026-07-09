Italija protjerala dva službenika ruske ambasade zbog špijunaže

Italija je naredila protjerivanje dva službenika ruske ambasade zbog navodnih špijunskih aktivnosti, saopćio je u četvrtak ministar vanjskih poslova Antonio Tajani.

“Vlada Italije odlučila je protjerati dva vojna atašea koji služe u ambasadi Ruske Federacije u Italiji, a koji su odgovorni za špijunske aktivnosti otkrivene istragom“, rekao je Tajani u izjavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Ministarstvo vanjskih poslova uručilo je odluku direktno ruskom ambasadoru u Rimu, rekao je Tajani, dajući dvojici zvaničnika tri dana da napuste zemlju.

Ovaj potez uslijedio je nakon kontraobavještajne istrage koju je u maju 2025. godine pokrenilo Tužilaštvo u Rimu. Dvojica bivših italijanskih obavještajnih službenika ranije su uhapšena pod sumnjom da su ruskim oficirima predavali tajne i osjetljive informacije u zamjenu za novac.

Italijanski list “La Stampa“ izvijestio je da se vjeruje da su osumnjičeni pružili detalje o planovima za ponovno naoružavanje u Italiji, Evropskoj uniji i NATO-u; lokacijama postrojenja za proizvodnju dronova; te informacijama o vojnoj pomoći Ukrajini.

S druge strane, rusko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je državnoj novinskoj agenciji Tass da će Moskva adekvatno odgovoriti na potez Italije.