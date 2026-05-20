Italija pozvala izraelskog ambasadora zbog postupanja prema aktivistima flote za Gazu i traži oslobađanje građana Rim naziva postupanje prema italijanskim učesnicima "neprihvatljivim", traži formalno pojašnjenje

Italija će pozvati izraelskog ambasadora zbog postupanja prema aktivistima uključenim u flotu pomoći za Gazu, koje su premijerka Giorgia Meloni i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani u srijedu opisali kao "neprihvatljivo", javlja Anadolu.

"Slike izraelskog ministra Bena Gvira su neprihvatljive. Neprihvatljivo je da ovi aktivisti, uključujući mnoge italijanske građane, budu podvrgnuti ovom tretmanu koji krši njihovo ljudsko dostojanstvo", rekli su u zajedničkom saopćenju.

Italijanska vlada je saopćila da preduzima hitne korake na najvišim institucionalnim nivoima kako bi osigurala oslobađanje italijanskih građana uključenih u incident.

Rim je također zatražio izvinjenje zbog postupanja prema aktivistima i onoga što je opisao kao nepoštivanje njegovih eksplicitnih zahtjeva.

"Iz tih razloga, Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje će odmah pozvati izraelskog ambasadora kako bi zatražilo formalno pojašnjenje o tome šta se dogodilo", dodaje se u saopćenju.

Global Sumud flota je ranije objavila da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njenom humanitarnom konvoju.

Prevozili su 428 ljudi iz 44 zemlje, polazeći iz turskog okruga Marmaris u novom pokušaju da probiju ilegalnu izraelsku blokadu nametnutu Gazi od 2007. godine.

Ovo nije bio prvi takav incident u koji je bila uključena flota.

Krajem aprila, izraelska vojska je napala brodove flote u međunarodnim vodama kod grčkog ostrva Krit. Konvoj je u to vrijeme uključivao 345 učesnika iz 39 zemalja, uključujući turske državljane.

Izrael je nametnuo blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije na ivici gladi.

Izraelska vojska je pokrenula brutalne napade na Gazu u oktobru 2023. godine, ubivši više od 72.000 ljudi, a ranivši više od 172.000.

Uslijed izraelskih napada došlo je do masovnog razaranja širom opkoljene palestinske teritorije.