Zajedničko preduzeće za razvoj bespilotnih sistema nove generacije dobilo zeleno svjetlo italijanske vlade uz određene uslove i zaštitne mjere

Italija odobrila partnerstvo Leonarda i turskog Baykara za proizvodnju dronova Zajedničko preduzeće za razvoj bespilotnih sistema nove generacije dobilo zeleno svjetlo italijanske vlade uz određene uslove i zaštitne mjere

Italija je odobrila planirano zajedničko ulaganje između odbrambene kompanije Leonardo i turskog proizvođača bespilotnih letjelica Baykara radi razvoja i proizvodnje bespilotnih zračnih sistema nove generacije, objavio je u srijedu italijanski dnevni list "Il Messaggero".

Vijeće ministara Italije odobrilo je sporazum u skladu s pravilima takozvane "Zlatne moći" (Golden Power), kojima se regulišu ulaganja u strateški važne sektore poput odbrane i nacionalne sigurnosti. Sporazum predviđa osnivanje zajedničke kompanije u omjeru vlasništva 50:50 između Leonarda i Baykara, uz niz propisanih uslova i zahtjeva.

Partnerstvo će biti usmjereno na razvoj i proizvodnju bespilotnih zračnih sistema nove generacije kojima se upravlja na daljinu.

Odobrenje, koje je podržao italijanski ministar odbrane Guido Crosetto, doneseno je uoči isteka regulatornog roka, navodi list.

Među uslovima sporazuma predviđeno je da međunarodne poslovne aktivnosti budu usmjerene isključivo prema državama usklađenim s politikama Evropske unije i NATO-a, s ciljem zaštite strateških interesa Italije i očuvanja kontinuiteta lanca snabdijevanja.

Italijanske obavještajne službe zatražile su i dodatne mjere zaštite povjerljivih informacija i osjetljivih tehnologija uključenih u projekat kako bi se smanjio rizik od gubitka nacionalnih tehnoloških kapaciteta.

Za kompaniju Leonardo sporazum predstavlja priliku za ulazak na tržište bespilotnih sistema, za koje procjenjuje da će u narednoj deceniji vrijediti oko 100 milijardi eura (115,9 milijardi dolara).

Za Baykar, jednog od vodećih svjetskih izvoznika dronova, partnerstvo bi trebalo ojačati pristup evropskom tržištu odbrambene industrije putem italijske industrijske infrastrukture.

Prema ranijim informacijama koje prenosi "Il Messaggero", u saradnju bi trebali biti uključeni pogoni u Ronchi dei Legionariju, Torinu, Grottagliju i rimskom Tiburtini.

Leonardo i Baykar potpisali su memorandum o razumijevanju za osnivanje zajedničkog preduzeća u martu prošle godine, a kompanija je formalno pokrenuta u junu 2025. godine pod nazivom LBA Systems.