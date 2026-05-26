Italija na lokalnim izborima: Koalicija premijerke Meloni pobjeđuje u ključnim utrkama Lijevi centar je ostvario uspjehe u više općina, dok se u drugom krugu odlučuje o dijelu gradova širom zemlje

Italijanska koalicija desnog centra ostvarila je ključne pobjede na općinskim izborima, zadržavši Veneciju i osvojivši Reggio Calabriju u prvom krugu, dok je lijevi centar prevladao u nekoliko drugih većih gradova, prema konačnim i projiciranim rezultatima koje je objavio Sky TG24, javlja Anadolu.

Rezultati se smatraju kao poticaj za desničarsku koaliciju premijerke Giorgie Meloni, posebno u Veneciji, gdje su očekivanja proboja lijevog centra porasla nakon neuspjeha vladajućeg bloka na nedavnom referendumu o pravdi.

U Veneciji je Simone Venturini, kandidat Melonijeve koalicije Braća Italije, ubjedljivo pobijedio na izborima za gradonačelnika sa skoro 51 posto glasova, izbjegavši drugi krug i porazivši senatora Demokratske stranke Andreu Martellu, kojeg je podržavala široka koalicija lijevog centra, od reformističkih grupa do Komunističke stranke obnove.

Rezultat je bio suprotan očekivanjima da bi vladajuća koalicija mogla oslabiti, nakon što su opozicione stranke ishod referenduma o pravdi predstavile kao znak jačanja antivladinog raspoloženja.

Desni centar je odnio uvjerljivu pobjedu u Reggio Calabriji, gdje je Francesco Cannizzaro, zamjenik vođe grupe Forza Italia u donjem domu parlamenta, izabran za gradonačelnika sa 65,6 posto glasova. Cannizzaro je pobijedio vršioca dužnosti gradonačelnika Domenica Battagliu, koji je osigurao 24,7 posto glasova.

U Salernu, Vincenzo De Luca, bivši predsjednik regije Kampanija, vratio se na mjesto gradonačelnika sa 58 posto glasova.

Lijevi centar je zabilježio pobjede u nekoliko gradova, uključujući Mantovu, Pistoiu, Avellino i Andriju, dok je Matteo Biffoni zadržao Prato za široku progresivnu koaliciju "Campo Largo".

U Messini je gradonačelnik Federico Basile iz stranke Sud Chiama Nord, koju predvodi bivši sicilijanski regionalni političar Cateno De Luca, uvjerljivo ponovo izabran.

Nekoliko općina, uključujući Agrigento i Arezzo, sprema se za drugi krug izbora za dvije sedmice nakon što nijedan kandidat nije osigurao apsolutnu većinu.

Izlaznost je iznosila 60,06 posto, što je pad od skoro pet procentnih poena u odnosu na prethodne lokalne izbore u skoro 750 općina i 18 pokrajinskih glavnih gradova.

Meloni je čestitala novoizabranim gradonačelnicima i odbacila spekulacije o slabljenju podrške vladajućoj koaliciji.

"I čak i danas, odgađamo dugo najavljivani kolaps desnog centra do sutra", napisala je u objavi nakon rezultata.

Vođa Demokratske stranke Elly Schlein rekla je da su izbori pokazali da su progresivni savezi ostali konkurentni širom zemlje.

"Ovaj rezultat, posmatran u cjelini, uprkos svim specifičnostima lokalnog glasanja, potvrđuje da smo konkurentni kada smo ujedinjeni kao progresivni tabor", rekla je.

Bivši premijer Matteo Renzi rekao je da je prerano donositi nacionalne zaključke prije nego što se završi drugi krug glasanja.