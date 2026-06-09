Za Iran i Liban, tražimo da se pregovori koji su u toku u ovim satima nastave bez neizvjesnosti, bez novih vojnih akcija, kazao je italijanski ministar vanjskih poslova

Italija i Poljska traže bližu koordinaciju u rješavanju glavnih kriza u Evropi i na Bliskom istoku Za Iran i Liban, tražimo da se pregovori koji su u toku u ovim satima nastave bez neizvjesnosti, bez novih vojnih akcija, kazao je italijanski ministar vanjskih poslova

Italija i Poljska traže bližu saradnju u vezi s ključnim sigurnosnim i vanjskopolitičkim izazovima u Evropi i na Bliskom istoku, rekao je u utorak italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani nakon razgovora s poljskim kolegom Radoslawom Sikorskim, javlja Anadolu.

Tajani je rekao da Rim i Varšava žele sarađivati ​​na glavnim krizama koje pogađaju obje regije i poboljšati koordinaciju između dvije zemlje.

"Razgovarao sam sa svojim poljskim kolegom Radoslawom Sikorskim. Italija i Poljska žele sarađivati ​​na glavnim krizama u Evropi i na Bliskom istoku", rekao je Tajani na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Rekao je da obje zemlje imaju za cilj da igraju istaknutiju ulogu u rješavanju regionalnih izazova i jačanju diplomatske koordinacije.

Što se tiče Bliskog istoka, Tajani je rekao da Italija i Poljska podržavaju trenutne pregovore u koje su uključeni Iran i Liban i pozvao sve strane da izbjegnu daljnju vojnu eskalaciju.

"Za Iran i Liban, tražimo da se pregovori koji su u toku u ovim satima nastave bez neizvjesnosti, bez novih vojnih akcija koje nas udaljavaju od pravog konačnog rezultata, mira koji je ključan za regiju i za Evropu", rekao je.

O Ukrajini, Tajani je rekao da su Italija i Poljska zajednički ponovile poziv Rusiji da krene ka suštinskim pregovorima usmjerenim na okončanje rata.

"Zajedno potvrđujemo naš zahtjev Rusiji: konačno pređite u istinsku fazu pregovora", rekao je.

Tajani je dodao da će se o tim pitanjima razgovarati s partnerima iz Evropske unije tokom sastanka Vijeća za vanjske poslove bloka zakazanog za 15. juni u Luksemburgu.