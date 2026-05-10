Od otvaranja, tunel Bombi je posjetilo više od 100.000 ljudi, dok organizatori do kraja trajanja projekta očekuju nekoliko stotina hiljada posjetilaca

Italija: Digital Art Gallery, najveća digitalna galerija u Evropi Od otvaranja, tunel Bombi je posjetilo više od 100.000 ljudi, dok organizatori do kraja trajanja projekta očekuju nekoliko stotina hiljada posjetilaca

U obnovljenom tunelu Bombi u centru Gorizije, u sjeveoristočnoj Italiji, otvorena je DAG – Digital Art Gallery, najveća digitalna galerija u Evropi i jedan od ključnih projekata Evropske prijestolnice kulture "GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia".

Nekadašnji saobraćajni podhodnik iz 30-ih godina prošlog vijeka, dug više od 300 metara, detaljno je obnovljen i pretvoren u savremeni kulturni prostor. Oko 100 metara tunela danas je u potpunosti opremljeno naprednom LED tehnologijom, koja obuhvata približno 1.000 kvadratnih metara digitalnih površina, stvarajući imerzivno iskustvo svjetla, zvuka i pokreta.

Otvorena izložba „Data Tunnel“ djelo je tursko-američkog umjetnika Refika Anadola, jednog od vodećih pionira umjetnosti zasnovane na podacima i vještačkoj inteligenciji. Instalacija koristi model „Large Nature Model“, koji iz ogromnih količina podataka o prirodi generiše kontinuirani tok dinamičnih vizualnih formi, posebno prilagođenih arhitekturi tunela.

Projekt je realizovan u saradnji s italijanskim centrom za digitalnu kulturu MEET i Regijom Furlanija – Julijska krajina, te se smatra jednim od najambicioznijih primjera spoja umjetnosti, arhitekture i tehnologije u Evropi.



Od otvaranja u decembru 2025, tunel Bombi je posjetilo više od 100.000 ljudi, dok organizatori do kraja trajanja projekta, 31. decembra 2026, očekuju nekoliko stotina hiljada posjetilaca, čime se potvrđuje uloga važnog kulturnog i doživljajnog središta Gorizije, smještene na samoj granici Italije i Slovenije, kao i šireg prekograničnog prostora.



Ulaz u galeriju je besplatan, a upravljanje vodi ERPAC.