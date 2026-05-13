Italija će premjestiti minolovce bliže Hormuškom tjesnacu, isključuje novu vojnu misiju Ministri Tajani i Crosetto kažu da pomorski potezi ostaju unutar postojećih misija

Italija se priprema premjestiti dva minolovca bliže Hormuškom tjesnacu kao mjeru opreza, dok istovremeno isključuje svaki trenutni zahtjev za novu vojnu misiju, rekli su u srijedu zakonodavcima ministar vanjskih poslova Antonio Tajani i ministar odbrane Guido Crosetto.

Crosetto je rekao da će brodovi biti premješteni u fazama - prvo u istočni Mediteran, a zatim u Crveno more - unutar postojećih misija koje je već odobrio parlament.

„Kao čisto mjeru opreza... dogovaramo da minolovci budu pozicionirani relativno bliže tjesnacu“, rekao je Crosetto.

Ministri su nastojali uvjeriti parlament da Italija ne proširuje svoju vojnu ulogu bez nadzora, čak i dok napetosti prijete ključnoj globalnoj brodskoj ruti.

„Ne želimo tražiti da odobrimo novu vojnu misiju u Zaljevu“, rekao je Tajani, dodajući da će svako eventualno učešće u međunarodnoj koaliciji doći „tek nakon definitivnog prestanka neprijateljstava“.

Crosetto je naglasio da bi svaka nova operacija zahtijevala stroge uslove: „Nova vojna misija predviđa prvo pravo primirje, zatim pravni okvir i konačno odobrenje Parlamenta“, rekao je, opisujući situaciju kao „krhku i nesigurnu“.

Sjednica se fokusirala na međunarodne napore za vraćanje slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu. Italija, rekli su ministri, djeluje u okviru prerogativa postojećih stranih misija i dijeli svoje planove „s najvećom transparentnošću“.

Crosetto je istakao obim potencijalnog multinacionalnog odgovora, rekavši da oko 40 zemalja razmatra doprinos osiguranju plovnog puta, a 24 već signaliziraju spremnost da pruže specijalizovane kapacitete.

Doprinosi o kojima se raspravlja uključuju brodove, jedinice za podršku i osoblje za neutralizaciju mina iz evropskih i savezničkih zemalja, uz postojeća raspoređivanja koja su već u regiji.

Crosetto je rekao da se paralelne inicijative, uključujući i onu koju promovira SAD, razvijaju uporedo sa širim naporima.



„Trenutno se radi o odvojenim inicijativama, ali će nužno morati razmjenjivati ​​informacije i koordinirati“, rekao je.

Oba ministra su opisala italijanski pristup kao oprezan, ali spreman, balansirajući pripremu s diplomatskim prioritetima.