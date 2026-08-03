Očekuje se da će ministar unutrašnjih poslova predstaviti plan za povratničke centre izvan bloka koje finansira EU, navodi novinska agencija ANSA

Italija će predložiti migrantska čvorišta u albanskom stilu na sastanku EU-a nakon krize u Ceuti Očekuje se da će ministar unutrašnjih poslova predstaviti plan za povratničke centre izvan bloka koje finansira EU, navodi novinska agencija ANSA

Italija će na hitnom sastanku ministara unutrašnjih poslova EU-a u utorak nakon migrantske krize u španjolskoj sjevernoafričkoj enklavi Ceuta predložiti stvaranje migrantskih čvorišta izvan bloka, po uzoru na svoje centre u Albaniji, prenosi agencija ANSA.

Navodno se očekuje da će ministar unutrašnjih poslova Matteo Piantedosi predložiti osnivanje novih centara za repatrijaciju neregularnih migranata, koje finansira EU i koji se nalaze uglavnom u Africi.

Zemlje koje bi potencijalno mogle ugostiti čvorišta uključuju Ruandu, Ganu, Senegal, Tunis, Libiju, Mauritaniju, Egipat, Ugandu, Uzbekistan, Jermeniju, Crnu Goru i Etiopiju.

Prijedlog je uslijedio nakon što je vlada premijerke Giorgia Meloni suspendirala aranžmane u vezi sa Šengenom sa Španijom na mjesec dana nakon masovnog dolaska migranata u Ceutu.

Očekuje se i da će Italija pozvati na striktno sprovođenje programa EU-a Generalizovane šeme preferencijala plus (GSP+), koji povezuje tarifne pogodnosti za zemlje u razvoju sa njihovom saradnjom u ponovnom prihvatanju građana koji ilegalno borave u EU-u.

U međuvremenu, španski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares obnovio je kritike odgovora Rima na krizu u Ceuti.

"Postoje vlade koje nisu ispunile priliku. Italijanska vlada je bila jedna od njih," rekao je Albares španskom TVE.

Rekao je da je Španija podržala Italiju tokom prethodnih migracionih kriza na ostrvu Lampedusa.

"To je ono što tražimo od naših evropskih partnera", dodao je.