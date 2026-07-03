Istraga u Australiji: Federalna policija provjerava državljanina zbog ratnih zločina u Gazi

Hazel Belkıs Belge
03. juli 2026.•Ažuriranje: 03. juli 2026.
Australijska federalna policija (AFP) razmatra optužbe da je australijski državljanin, koji služi u izraelskoj vojsci, počinio ratne zločine, dok je rat u opkoljenoj palestinskoj enklavi Gazi ove sedmice prešao svoj 1000. dan, prenosi Anadolu.
Dokumentacija na 61 stranici, koju je pripremio Australijski centar za međunarodnu pravdu (ACIJ), dostavljena je AFP-u, a u njoj se navode ratni zločini koje je počinio jedan bataljon izraelske vojske tokom operacija u Gazi 2023. and 2024. godine.
Komandant specijalnih istraga AFP-a Matthew Gale potvrdio je da je njegova kancelarija primila ovu dokumentaciju, prenosi The Guardian Australia.
„Imajući u vidu odgovornost moje komande za istragu ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, cijenim vrijeme koje je utrošeno da se ovo pitanje skrene našoj pažnji“, rekao je Gale.
„Vaše pismo je proslijeđeno istražiteljima koji će pregledati materijal i pokrenuta pitanja“, naveo je Gale u odgovoru na dokumentaciju ACIJ-a, koja se zasniva na „svjedočenjima svjedoka, forenzičkim dokazima iz Gaze, verifikovanim satelitskim snimcima, objavama na društvenim mrežama, izvještajima vojnika iz bataljona, online video zapisima, uključujući i snimke koje je navodno objavio sam australijski državljanin, te javnim izjavama“ komandanata izraelske vojske.
Iako je u oktobru 2025. godine postignut prekid vatre, Izrael je nastavio svoje napade u Pojasu Gaze. Sveukupno, rat je odnio više od 73.000 života i uništio enklavu za čiju će obnovu biti potrebne godine.