Dokazi koje je dostavio Australijski centar za međunarodnu pravdu proslijeđeni su istražiteljima, potvrđuje šef specijalnih istraga australijske policije

Istraga u Australiji: Federalna policija provjerava državljanina zbog ratnih zločina u Gazi Dokazi koje je dostavio Australijski centar za međunarodnu pravdu proslijeđeni su istražiteljima, potvrđuje šef specijalnih istraga australijske policije

Australijska federalna policija (AFP) razmatra optužbe da je australijski državljanin, koji služi u izraelskoj vojsci, počinio ratne zločine, dok je rat u opkoljenoj palestinskoj enklavi Gazi ove sedmice prešao svoj 1000. dan, prenosi Anadolu.

Dokumentacija na 61 stranici, koju je pripremio Australijski centar za međunarodnu pravdu (ACIJ), dostavljena je AFP-u, a u njoj se navode ratni zločini koje je počinio jedan bataljon izraelske vojske tokom operacija u Gazi 2023. and 2024. godine.

Komandant specijalnih istraga AFP-a Matthew Gale potvrdio je da je njegova kancelarija primila ovu dokumentaciju, prenosi The Guardian Australia.

„Imajući u vidu odgovornost moje komande za istragu ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, cijenim vrijeme koje je utrošeno da se ovo pitanje skrene našoj pažnji“, rekao je Gale.

„Vaše pismo je proslijeđeno istražiteljima koji će pregledati materijal i pokrenuta pitanja“, naveo je Gale u odgovoru na dokumentaciju ACIJ-a, koja se zasniva na „svjedočenjima svjedoka, forenzičkim dokazima iz Gaze, verifikovanim satelitskim snimcima, objavama na društvenim mrežama, izvještajima vojnika iz bataljona, online video zapisima, uključujući i snimke koje je navodno objavio sam australijski državljanin, te javnim izjavama“ komandanata izraelske vojske.

Iako je u oktobru 2025. godine postignut prekid vatre, Izrael je nastavio svoje napade u Pojasu Gaze. Sveukupno, rat je odnio više od 73.000 života i uništio enklavu za čiju će obnovu biti potrebne godine.