Podrška opada uoči referenduma o nastavku pregovora o pristupanju

Istraživanje: Više Islanđana se protivi članstvu u EU nego što ga podržava Podrška opada uoči referenduma o nastavku pregovora o pristupanju

Više Islanđana se protivi pridruživanju Evropskoj uniji nego što ga podržava, prema novom istraživanju Gallupa koje je u četvrtak objavio islandski emiter RUV, prenosi Anadolu.

Među ispitanicima koji su izrazili stav, 54 posto je reklo da se protivi članstvu u EU, dok ga 46 posto podržava.

Uključujući i one koji su rekli da nemaju stav, 46 posto se protivi članstvu, 39 posto ga podržava, a 16 posto je bilo neodlučno.

Anketa je pokazala da je podrška članstvu u EU pala sa 44 posto u Gallupovom istraživanju provedenom u aprilu prošle godine, dok je protivljenje poraslo sa 36 posto.

Udio ispitanika koji su rekli da se potpuno protive pridruživanju bloku dostigao je 29 posto, što je najviši nivo zabilježen u anketi.

U anketi su ispitanici pitani o potencijalnom članstvu Islanda u EU, a ne o tome da li bi pregovori o pristupanju trebali biti nastavljeni.