Neka istraživanja ukazuju na povezanost korištenja društvenih mreža s kriminalom i problemima mentalnog zdravlja kod djece

Istraživanje: Sedam posto mladih u Japanu "previše ovisno" o društvenim mrežama Neka istraživanja ukazuju na povezanost korištenja društvenih mreža s kriminalom i problemima mentalnog zdravlja kod djece

Nedavno istraživanje pokazalo je da se oko sedam posto mladih u Japanu u dobi od 10 do 19 godina smatra "patološkim korisnicima" društvenih mreža, odnosno da su "previše ovisni" da bi smanjili vrijeme provedeno pred ekranom, izvijestila je novinska agencija Kyodo u subotu.

Istraživanje koje je na nacionalnom nivou proveo National Hospital Organization Kurihama Medical and Addiction Center pokazalo je i da je taj udio najviši upravo u toj starosnoj grupi.

Neki rezultati istraživanja ukazuju na moguću povezanost između korištenja društvenih mreža i kriminala te problema mentalnog zdravlja kod djece.

Nalazi dolaze u trenutku kada Ministarstvo unutrašnjih poslova i komunikacija i Agencija za djecu i porodice razmatraju kako pristupiti ovom problemu.

Australija i Indonezija već su poduzele korake ka zabrani korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina kako bi zaštitile mlade od štetnih utjecaja.

Istraživanje, provedeno u januaru i februaru 2025. godine, obuhvatilo je 9.000 nasumično odabranih osoba u dobi od 10 do 79 godina na 400 lokacija širom zemlje, pri čemu je odgovorilo 4.650 ispitanika.

Među onima za koje se sumnja na problematično korištenje društvenih mreža, 30 posto je reklo da provodi "šest sati ili više" online radnim danima, dok je 62 posto navelo da to čini vikendom.

Pozivajući roditelje da budu dobar primjer, National Hospital Organization Kurihama Medical and Addiction Center savjetuje domaćinstvima da unaprijed postave pravila o korištenju pametnih telefona za djecu, uključujući kada i gdje se uređaji mogu koristiti te posljedice za kršenje tih pravila.