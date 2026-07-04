Istok SAD-a zahvatio rekordni toplotni val

Opasan toplotni val, koji već nekoliko dana pogađa istočni dio Sjedinjenih Američkih Država, dodatno je pojačan u petak, a američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) saopćili su da je u pojedinim dijelovima zemlje zabilježen izuzetno visok broj posjeta hitnim službama zbog zdravstvenih problema izazvanih vrućinom.

Toplotni val oborio je temperaturne rekorde, povećao broj intervencija hitne pomoći i stvorio ozbiljne rizike za milione ljudi koji su planirali obilježiti Dan nezavisnosti na otvorenom.

Više od deset lokacija u srednjoatlantskoj regiji i na sjeveroistoku SAD-a izjednačilo je ili oborilo temperaturne rekorde za 4. juli, uključujući i glavni grad Washington.

U Washingtonu je izmjereno 39 stepeni Celzijusa, čime je premašen prethodni rekord od 38 stepeni postavljen još 1872. godine.

Meteorolozi očekuju da će se do subote najintenzivniji dio toplotnog vala pomjeriti nešto južnije, ali se i dalje prognozira da će temperatura u Washingtonu doseći 39 stepeni Celzijusa.

To bi bio najtopliji Dan nezavisnosti ikada zabilježen u tom gradu.

U Philadelphiji i New Yorku također se očekuju temperature do 38 stepeni Celzijusa, uz indeks toplote koji će dosezati oko 41 stepen.

Zbog ekstremnih vrućina otkazano je ili odgođeno nekoliko manifestacija povodom praznika.

U Washingtonu je otkazana parada povodom Dana nezavisnosti planirana za subotu ujutro, dok je otvaranje manifestacije “Great American State Fair“, koju organizuje predsjednik Donald Trump, pomjereno za dva sata, odnosno za podne.

Philadelphia je također otkazala paradu povodom Dana nezavisnosti, koja je trebala biti jedna od najvećih u zemlji tokom prazničnog vikenda, uz učešće predstavnika iz svih 50 saveznih država.

Na širem području New Yorka hiljade korisnika elektrodistributivne kompanije Con Edison ostalo je u petak bez električne energije.

Iz kompanije su saopćili da su pojedini prekidi bili planski kako bi se spriječili dugotrajniji kvarovi. Ranije tokom dana zabilježena su i smanjenja napona u dijelovima Staten Islanda, Queensa, Bronxa, Brooklyna i okruga Westchester, izjavio je portparol kompanije Con Edison Jamie McShane.

Analiza organizacije World Weather Attribution pokazala je da bi kombinacija ekstremnih vrućina i visoke vlažnosti zraka zabilježena ove sedmice bila gotovo nemoguća bez utjecaja zagađenja izazvanog korištenjem fosilnih goriva.