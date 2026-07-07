Nadam se da ću vidjeti ujedinjeniji NATO, jači NATO, jaču Evropu u NATO-u, kazala je Gunnarsdottir tokom 36. samita NATO-a u Ankari

Islandska ministrica vanjskih poslova pohvalila tursku odbrambenu industriju kao uzor za NATO Nadam se da ću vidjeti ujedinjeniji NATO, jači NATO, jaču Evropu u NATO-u, kazala je Gunnarsdottir tokom 36. samita NATO-a u Ankari

Islandska ministrica vanjskih poslova Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir izjavila je u utorak da su rezultati Turske u odbrambenoj industriji uzor za saveznike NATO-a.

U razgovoru za Anadolu tokom Foruma odbrambene industrije NATO-a (NSDIF26), održanog na marginama prvog dana 36. samita NATO-a u Ankari, Gunnarsdottir je rekla da je zadovoljna što se vratila u Tursku, dodajući da je optimistična u pogledu ishoda samita.

"Nadam se da ćemo vidjeti ujedinjeniji NATO, jači NATO, jaču Evropu u NATO-u", rekla je o očekivanom ishodu samita.

Gunnarsdottir je rekla da očekuje i da će samit pokazati "snažnu i odlučnu podršku" Ukrajini.

Ističući rastuću tursku odbrambenu industriju, ukazala je na "ogromne mogućnosti" za saradnju između Islanda, Turske i drugih saveznika NATO-a, budući da je forum predstavio brojne inovativne kompanije i industrije u nastajanju.

"Sada nam je potrebno više inovacija. I, naravno, Turska nam je također jako potrebna", rekla je, dodajući da je "Turska uzor" kada je u pitanju odbrambena industrija.

Gunnarsdottir je izrazila optimizam u pogledu proširenja saradnje između Turske i Islanda, rekavši da se raduje zajedničkom istraživanju novih mogućnosti dok se Turska priprema za otvaranje ambasade na Islandu.