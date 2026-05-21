Irska traži raspravu u EU o izraelskom postupanju prema pritvorenim aktivistima flote Sumud Pismo upućeno Antoniu Costi iz EU poziva lidere da razmotre suspenziju dijelova sporazuma EU - Izrael

Irski premijer Michael Martin zatražio je od predsjednika Evropskog vijeća Antonia Coste da na dnevni red samita Evropske unije sljedećeg mjeseca stavi izraelski tretman građana EU pritvorenih na brodu Globalne flote Sumud, javlja Anadolu.

U pismu koje je objavio RTE News, Martin je rekao da bi lideri EU trebali razmotriti suspenziju cijelog ili dijelova Sporazuma o pridruživanju EU - Izrael, navodeći "nezakonito pritvaranje" građana EU od strane izraelske vojske u međunarodnim vodama.

Organizatori su rekli da je među pritvorenima najmanje 12 irskih građana, uz stotine učesnika iz drugih zemalja.

Taj potez uslijedio je nakon što je koalicijski partner izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir objavio snimak na kojem se vide pritvoreni aktivisti koje su izraelske snage presrele u međunarodnim vodama, vezani patentnim zatvaračem i prisiljeni klečati.

Martin je opisao Ben-Gvirovo ponašanje kao "neprihvatljivo" i rekao da postupanje prema aktivistima odražava ono što je nazvao "rastućim nepoštivanjem" međunarodnih normi i obaveza prema međunarodnom pravu od strane Izraela.

Također je rekao da, sedam mjeseci nakon prekida vatre, ljudi u Gazi i dalje žive u šokantnim uslovima i suočavaju se s humanitarnom katastrofom.

Irski premijer je kritikovao i širenje izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali i nasilje nad palestinskim zajednicama, rekavši da potkopavaju održivost rješenja o dvije države.

Martin je pozvao Costu da to pitanje stavi na dnevni red samita EU u Briselu sljedećeg mjeseca.

Flota humanitarne pomoći Sumud objavila je u utorak da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njenom konvoju nakon napada u međunarodnim vodama.

Flota, koja je prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, krenula je prošlog četvrtka iz turskog okruga Marmaris u novom pokušaju da probije ilegalnu izraelsku blokadu nametnutu Pojasu Gaze od 2007. godine.