Dublin poručuje da su tokom njegovog mandata prioriteti sigurnost, konkurentnost i demokratske vrijednosti

Irska preuzima šestomjesečno rotirajuće predsjedavanje Vijećem EU Dublin poručuje da su tokom njegovog mandata prioriteti sigurnost, konkurentnost i demokratske vrijednosti

Irska u srijedu preuzima rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije, započinjući šestomjesečni mandat fokusiran na sigurnost, konkurentnost i demokratske vrijednosti, navodi se u saopštenju Vijeća, prenosi Anadolu.

Irska nasljeđuje administraciju kiparskih Grka, koja je predsjedavala tokom prve polovine 2026. godine, a palicu bi trebala predati Litvaniji narednog 1. januara.

Njeno predsjedavanje označava početak 18-mjesečnog programa koji dijeli s Litvanijom i Grčkom u okviru sistema „Trio predsjedavanja“ EU, a koji je vođen Strateškom agendom bloka za period 2024–2029.

„Od atlantskih obala Irske, preko baltičke regije Litvanije, do mediteranskih vrata Grčke, ovaj trio predsjedavanja odražava snagu i srce evropskog projekta“, navodi se u saopštenju.

Istaknuto je da ove tri zemlje spajaju „različite historije, iskustva i tačke gledišta ujedinjene u raznolikosti i usklađene oko zajedničke odgovornosti i zajedničkog cilja“.

Program trija izgrađen je oko tri prioriteta: slobodna i demokratska Evropa, snažna i sigurna Evropa, te prosperitetna i konkurentna Evropa.