IRGC upozorio SAD: Odgovorit ćemo na svaki napad na naše tankere Izjave dolaze nakon što je Velika Britanija saopštila da raspoređuje ratni brod Kraljevske mornarice uoči moguće multinacionalne misije za zaštitu plovidbe u Hormuškom moreuzu

Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) upozorio je u subotu da će bilo kakav napad na iranske komercijalne brodove ili naftne tankere izazvati „žestok napad“ na američke položaje i neprijateljska plovila u regiji, prenosi Anadolu.

„Upozorenje! Svaka agresija na iranske naftne tankere i komercijalne brodove bit će dočekana žestokim napadom na jedan od američkih centara u regiji i neprijateljske brodove“, saopštila je komanda Mornarice IRGC-a, prema izvještaju novinske agencije Fars.

Komandant Vazdušno-kosmičkih snaga IRGC-a Majid Mousavi izjavio je da su rakete i dronovi „naciljani na neprijatelja“ i da čekaju naređenja za lansiranje.

Britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da raspoređuje ratni brod Kraljevske mornarice na Bliski istok u pripremi za moguću multinacionalnu misiju zaštite komercijalnog brodarstva u Hormuškom moreuzu.

HMS Dragon, razarač tipa 45 koji je prethodno bio stacioniran u istočnom Mediteranu blizu Kipra, bit će „unaprijed pozicioniran“ u regiji i spreman da se pridruži pomorskoj inicijativi predvođenoj Velikom Britanijom i Francuskom čim uslovi to dozvole, izvijestilo je više britanskih medija pozivajući se na glasnogovornika ministarstva.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i protiv američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka, dajući prednost diplomatiji za trajno rješenje rata.

Od 13. aprila, SAD provode pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u ovom plovnom putu. Trump je u utorak najavio da će američka vojska privremeno pauzirati „Projekat sloboda“ (Project Freedom) za vraćanje slobode navigacije za komercijalno brodarstvo kroz ovaj kanal, te je poručio da će američka blokada ostati na snazi „u punom jeku i efektu“.