Ako se agresija terorističke američke vojske ponovi, ni druge američke baze u regiji neće biti pošteđene naše snažne vatre, upozorio je IRGC

IRGC tvrdi da je s deset balističkih projektila pogodila američki komandni centar i zračnu bazu u Jordanu Ako se agresija terorističke američke vojske ponovi, ni druge američke baze u regiji neće biti pošteđene naše snažne vatre, upozorio je IRGC

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je u četvrtak da je izveo raketni napad na američki komandno-kontrolni centar u zapadnoj Aziji i zračnu bazu Al-Azraq u Jordanu.

U saopćenju koje je prenijela novinska agencija Fars navodi se da su zračno-svemirske snage IRGC-a ispalile deset balističkih projektila na dvije lokacije, tvrdeći da su u napadu uništena oba objekta.

“Ako se agresija terorističke američke vojske ponovi, ni druge američke baze u regiji neće biti pošteđene naše snažne vatre", upozorio je IRGC.

Jordan je ranije saopćio da je njegova protuzračna odbrana presrela i oborila osam projektila ispaljenih iz Irana prema toj zemlji.