IRGC: Trump mora izabrati između nemogućeg rata ili lošeg sporazuma s Iranom Prostor za donošenje odluka SAD-a se suzio, poručio je Islamski revolucionarni gardijski korpus Irana

Islamski revolucionarni gardijski korpus Irana (IRGC) saopćio je u nedjelju da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump mora izabrati između nemogućeg rata ili lošeg sporazuma s Iranom.

U objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, obavještajni odjel IRGC-a naveo je da je Teheran postavio rok američkoj vojsci da okonča blokadu iranskih luka. Dodaje se da Evropa, Kina i Rusija zauzimaju sve kritičniji ton prema Washingtonu.

"Postoji samo jedan način da se ovo pročita: Trump mora izabrati između nemoguće vojne operacije ili lošeg sporazuma s Islamskom Republikom Iran", poručio je IRGC.

"Prostor za donošenje odluka SAD-a se suzio", navodi se.

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Od 13. aprila SAD provodi pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u ovom strateškom plovnom putu.

Dvosedmično primirje najavljeno je 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su uslijedili direktni pregovori u Islamabadu 11. aprila, ali nije postignut dogovor o trajnom prekidu vatre.

Trump je kasnije produžio primirje bez određivanja novog roka, nakon zahtjeva Pakistana.